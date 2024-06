Recta final del casting para entrenar al Barça de basket

El Barça de basket cerró hace 10 días una temporada decepcionante, sin títulos, y tras no haber alcanzado los objetivos marcados a inicio de curso, tal y como reconoció Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, tras consumarse la eliminación en 'semis' del playoff de la Liga Endesa.

Durante esta última semana y media, la dirección deportiva del Barça está trabajando para cerrar al entrenador del próximo curso, tras hacerse oficial la rescisión del contrato de Roger Grimau, que tenía firmado hasta 2025.

Una lista amplia

El conjunto azulgrana ha trabajado con una lista integrada por varios nombres, entre los que se encuentran Xavi Pascual, Jaka Lakovic, Joan Peñarroya, Dimitris Itoudis o Velimir Perasovic, entre otros. En las últimas horas también trascendió un presunto interés en el serbio Igor Kokoscov, con experiencia como primer entrenador en Fenerbahçe, y que en su día, fue el primer técnico europeo en dirigir a una franquicia (Phoenix Suns).

Los dos favoritos

La decisión no se puede dilatar en exceso, ya que el nuevo entrenador deberá empezar a preparar la próxima temporada, así como consensuar, con el staff, los fichajes del verano. Pese a que la información puede tomar un cambio de rumbo, tal y como se ha vivido en el inicio de esta semana, la situación, a día de hoy, tiene a Lakovic y a Peñarroya como los dos candidatos más encarados a relevar a Grimau en el banquillo azulgrana.

La gran progresión de Lakovic

El técnico esloveno, de 45 años, sigue despertando gran interés por su enorme progresión en los banquillos, y por esa buena faena que ya ha hecho en nuestro baloncesto, llevando al Gran Canaria a ganar la Eurocup de 2023, así como meter al equipo insular, en sus dos campañas al mando, tanto en la Copa del Rey como en el playoff ACB. Lakovic gusta, y esos 300.000 euros de cláusula no deberían suponer un problema inamovible en caso de que se opte por su contratación.

Jaka Lakovic, en un partido ante el Barça esta temporada / EFE

En su contra, podría jugar el hecho de no tener experiencia en Euroliga como técnico, algo que ya ha ocurrido esta campaña con Grimau, pero en el Barça son conscientes de que Lakovic es un entrenador tanto de presente como de futuro, y pueden pensar en un proyecto a medio-largo plazo con él como entrenador.

Peñarroya convence

La otra opción más 'caliente' es la de un Peñarroya que también gusta mucho, convence, y al que ven preparado para hacerse cargo del Barça con total garantía. La propuesta de juego del técnico nacido en Terrassa hace 55 años agrada, con una versión atractiva en ataque, pero algo más descuidada en defensa, una de las facetas a corregir respecto a la actual campaña. Tras su gran trabajo en Andorra, Manresa y San Pablo Burgos, a Peñarroya le llegó la oportunidad de dirigir a dos de los grandes ACB, Valencia Basket y Baskonia. Del conjunto taronja se marchó tras una única campaña tras llegarse a un acuerdo para no alargar su vinculación, mientras que en Vitoria, tras aguantar la campaña 23/24 en la que el equipo no logró el pase al playoff de la Final Four, y cayó ante el Joventut en cuartos tanto de Copa como de ACB, fue destituido el pasado 30 de octubre por la mala dinámica del equipo.

Joan Peñarroya tiene todos los números para ser el próximo entrenador culé / EFE

Pascual se aleja

La opción de Peñarroya sería, a priori, la más asumible a nivel económico, al tratarse de un técnico que actualmente no tiene equipo, y cuyo caché es inferior al de un Xavi Pascual que en las últimas horas parece haber perdido enteros para regresar a la capital catalana. Las pretensiones económicas del técnico de Gavà son, por el momento, más altas de lo que se podía prever, y chocan con los planes de la sección. Las posturas se han alejado, y solo un esfuerzo económico significativo de Pascual podrían volverle a meter en la carrera.

Por lo tanto, en el Barça se confía en alcanzar un acuerdo en los próximos días, y que la decisión no se dilate en exceso en el tiempo. No sería descabellado tener luz verde esta semana sobre quién será el entrenador azulgrana la próxima temporada. Un anuncio, que se espera con los brazos abiertos, así como también la comparecencia que debe dar Josep Cubells, directivo responsable de la sección, tal y como expresó Navarro tras el último partido de la temporada ante el Madrid. La transparencia en el discurso del General Manager fue ampliamente aplaudida, y ahora, debe ser turno para que Cubells de las respectivas explicaciones sobre los errores cometidos en el proyecto de esta temporada, pero sobre todo, volver a recuperar la ilusión en la afición de cara a la próxima campaña.