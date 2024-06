Otro golpe para Mo Katir: ahora es acusado de manipulación

Los problemas se le siguen acumulando a Mohamed Katir. El atleta español de origen marroquí ya está provisionalmente suspendido hasta 2026 por haberse saltado tres controles antidopaje, y ahora se le puede sumar una nueva suspensión, esta vez por "manipulación" según informó la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU por sus siglas en inglés).

"La AIU ha acusado a Mohamed Katir (España) de manipulación. Actualmente, Katir está suspendido por no comparecencias", según determina la entidad en sus redes sociales en un comunicado.

Pendiente de lo que pueda suceder, Katir ya había defendido su inocencia hace unos meses cuando saltó la información de sus ausencias en el antidopaje.

"Me estáis destrozando y solo vais a perder un atleta como yo, solo me vais a hacer irme a un país que jamás me han querido y tenga que correr con ellos, solo porque he tenido un fallo administrativo", explicó en un comunicado. Su ausencia se explicó como unos fallos de localización (whereabouts en inglés) cuando se le requerían.