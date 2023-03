Tamara Gorro, más tocada que nunca y esta reflexión apunta por qué

La influencer acudió calva a los Premios Ídolo 2023 para concienciar acerca del cáncer Le cayeron muchas críticas por su polémico 'look'

En la gala Premios Ídolo 2023, creada por la famosísima Dulceida, se premiaron a los influencers más importantes de España y a ella acudieron muchos de los nominados. También asistió Tamara Gorro sorprendiendo a propios extraños con un look muy polémico: completamente calva (con su pelo oculto bajo una prótesis) y con diferentes abalorios por toda la cabeza, su reivindicación era apoyar a las personas que estaban luchando contra el cáncer en estos momentos.

Sin embargo, la jugada no le salió todo lo bien que hubiera esperado: muchos le criticaron por alzar la voz de forma tan superficial, utilizando para ello su físico y limitando la lucha contra el cáncer a la calvicie. Ahora, pocos días después, sabemos que Tamara Gorro no está pasando por su mejor momento y está más tocada que nunca: "quiero vivir la vida, no soportarla", comparte en su perfil de Instagram, en el que cuenta más de 2,1 millones de seguidores.

Al menos sigue apoyándose en los suyos: su ex marido, Ezequiel Garay, ha dado like a la publicación y seguro que le acompaña de alguna forma en estos momentos tan duros. Pero Tamara Gorro está sufriendo, y más aún con todos los comentarios tan negativos que muchos seguidores le han dejado en sus publicaciones.