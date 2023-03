Las redes estallan con el look 'sin pelo' de Tamara Gorro en los Premios Ídolo

La colaboradora e influencer apareció sin pelo en la gala El paso de Tamara Gorro por la mencionada alfombra roja es el que más ha dado que hablar

Durante el pasado jueves, es decir, ayer 9 de marzo, tuvieron lugar la segunda edición de los Premios Ídolo, una entrega de premios creada por la influencer Dulceida.

Como imaginaréis, en esta gala se reconoce a varios creadores de contenido con distintos premios en diferentes categorías. Por supuesto, uno de sus principales momentos, como en otras entregas de premios, es su alfombra roja, por la que pasaron todos esos influencers, streamers y caras conocidas.

Eso sí, de entre todos ellos, el paso de Tamara Gorro por la mencionada alfombra roja es el que más ha dado que hablar, sin duda alguna. Y es que la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles', el programa de las tardes de Antena 3, ha sorprendido posando sin pelo en la cabeza, llevando un tocado en ella. Lo que ha provocado que muchos no la reconocieran al verla. Además, la influencer, además de colaboradora, acompañó ese detalle con un traje amarillo con pantalón recto.

La exmujer de Ezequiel Garay, según parece, se ha puesto esta prótesis en la cabeza, simulando que estaba calva para homenajear a las personas con cáncer: "El cáncer se cura investigando. Hoy os homenajeo y a ver si de esta manera, llamando la atención, el mensaje llega más lejos. Tenemos que terminar ya con esta enfermedad", publicaba Tamara Gorro en un vídeo en su Instagram.

Las redes sociales no han tardado en reaccionar

Evidentemente, como siempre, este gesto realizado por Tamara Gorro ha sido objeto de la opinión popular y ha causado división de opiniones en redes sociales.

Por un lado, están los que afirman que es un gesto muy bonito y, por otro lado, los que la acusan de haberlo hecho simplemente por llamar la atención y ser noticia durante la mencionada entrega de premios.

En el caso de estos últimos, podemos leer los siguientes comentarios: ''Puedo sonar mal, hoy me da igual. Supuestamente, es para visibilizar el cáncer y lo siento, no me representa en nada. No todo es quedarte calvo''; ''Parece salida de Star Trek''; "No se puede ser más ridícula"; "No se puede banalizar con algo que para nosotras es tan traumático"; "Me parece una falta de respeto increíble, como si fuera un disfraz".

Como decimos, también hay personas que creen en el gesto realizado por la colaboradora e influencer, y lo han agradecido así: "Gracias por dar visibilidad a esta enfermedad"; "Espectacular. Qué orgullosa estará tu princesa"; "Como paciente oncológico, gracias"; "Qué bonita eres, gracias por poner tu granito de arena".