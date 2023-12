Sergio Ramos 'debuta' en la música con Los Yakis

Quien conozca a Sergio Ramos sabrá que sus comienzos con el Sevilla F.C. en esta nueva etapa no están siendo nada fáciles. La inactividad le pasó factura en forma de lesiones, pero poco a poco está demostrando que es la figura clave del equipo hispalense. Sin embargo, ahora ha decidido probar suerte con el mundo de la música al aparecer en el videoclip de la canción No me contradigas del grupo de flamenco Los Yakis.

Dani, Moisés y Miguel son los tres integrantes de la banda madrileña y a principios de 2023 dejaron claro que querían grabar una canción junto a Sergio Ramos. Sin embargo, esta inesperada colaboración no se ha materializado hasta finales de año, cuando Sergio Ramos ha decidido cantar varias partes de la canción No me contradigas además de aparecer en el videoclip de forma recurrente junto a sus hijos y otros miembros de la familia.

A modo de curiosidad, el vídeo fue grabado en la finca que Sergio Ramos tiene en Sevilla y en la que vive junto a los suyos, de ahí que las localizaciones pertenezcan a su casa.

https://youtu.be/-TZgVqJlahI

"No me contradigas, no me lo puedes negar, la familia es lo primero, la salud y la libertad. Como canta Sergio Ramos, no me lo puedes negar" es tan solo una de las frases que compone este tema tan pegadizo como divertido. ¿Qué te parece?