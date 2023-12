Pilar Rubio se pronuncia de forma contundente sobre su supuesta crisis con Sergio Ramos

Sergio Ramos y Pilar Rubio son una de las parejas más consolidadas. Aunque se casaron en Sevilla en 2019, llevan once años juntos, tienen cuatro hijos en común y siempre se han mostrado muy unidos.

El pasado mes de febrero empezó a rumorearse sobre una crisis en el matrimonio, incluso este verano ha sido diferente, puesto que no estuvieron juntos de vacaciones, como lo solían hacer años anteriores.

La madrileña ha reaparecido en la presentación de 'Make Up Stars' y ha desmentido todos los rumores: "Siempre hemos sido una familia unida, que nos amamos con locura y disfrutamos cada día juntos. De momento es así y seguirá siendo así. Cada día se inventan una tontería nueva, pero evidentemente sabéis que no tenemos tiempo, y menos con tantos programas para estar desmintiendo".

Hace unos días, el paparazzi Sergio Garrido aseguró que hubo una "bronca brutal" de la madrileña con la familia de Ramos en el palco del Sevilla, y que esto provocó un "pequeño distanciamiento" en la pareja. La televisiva ha querido zanjar el asunto: "Dicen tantas tonterías que es un poco alucinante".

Además, Pilar Rubio se ha pronunciado sobre los rumores de que no está cómoda en Sevilla: "Estoy genial, todo bien, es una maravilla estar allí (...) Tengo muchos amigos allí. Es como estar en casa también. El campo me encanta. Tengo Madrid en la que estoy mucho tiempo por trabajo y tengo el campo en Sevilla y mi familia. Es una buena combinación".

La presentadora ha dejado claro que está todo bien en su relación: "Os agradezco el interés y de verdad, no os preocupéis que estamos muy bien. Nos queremos mucho, somos muy felices. No estoy embarazada, no tenemos crisis. No sé… tenemos una vida muy normal. Siento que os gusten tanto las telenovelas turcas, pero no es el caso".