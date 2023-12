Las polémicas palabras de Francisco Rivera contra Eugenia Martínez que traerán cola

Francisco Rivera hablará largo y tendido con el programa De Viernes esta noche a partir de las 22.00 horas en Telecinco. Un torero que siempre ha rehuído de los formatos televisivos y de la prensa del corazón y que ahora cargará contra todos, incluyendo los Pantoja, los Alba y Martínez de Irujo.

Y es que incluso la madre de su hija mayor, Eugenia Martínez de Irujo, será el centro de la diana de sus palabras.

Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se separaron hace casi 20 años, pero la custodia de su única hija en común, Tana Rivera, les enfrentó en el pasado incluso habiendo sido durante mucho tiempo un matrimonio ideal. Ambos se enfrentaron en los tribunales y fue Eugenia la que consiguió hacerse con la custodia de la pequeña: "yo no quiero visitar a mi hija. A mi hija la quiero criar. Yo quiero estar con mi hija. Ahí se acaba el buen rollo", dijo entonces el torero.

En el avance de su entrevista con De Viernes, podemos escuchar a Francisco Rivera decir: "la separación fue terrible. No le tengo ningún rencor a Eugenia de todo lo que pasó, pero como se portó bien no estuvo bien. Me despellejó como padre (...)". Ya en 2020 se refirió a este tema con términos similares: "fue un horror, me maltrataron absolutamente. Fue un absoluto abuso, una barbaridad".

Evidentemente, tanto Eugenia Martínez de Irujo como la hija que comparte con Fran Rivera, Tana Rivera, no se esperaban un mensaje tan duro y crítico como este. Y todo puede ir a peor en cuanto escuchen la entrevista al completo esta noche.