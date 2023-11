'Como el perro bebe agua': la canción viral que muchos apuntan como el hit del verano

Nelly Swing es una acordeonista que se ha hecho viral tras el tema El programa '2night X la Noche' la ha invitado para explicar cómo surgió la canción

'2night X la Noche' es un programa de la televisión dominicana presentado por Caroline Aquino y Nahiony Reyes. Es un late night show en el que reina el humor y la actualidad.

Nelly Swing, conocida artísticamente como 'La Rompe Ola' es una talentosa acordeonista de la nueva generación. La dominicana se ha hecho viral tras la canción 'Como el perro bebe agua', y las presentadoras no han dudado en invitarla al formato para que explique cómo surgió.

El tema ha sido objeto de muchas burlas y críticas, ya que la letra tiene un enfoque sexual: "Papi, si tú me amas, hazme como el perro bebe agua. Ay papi papi, tú sabes que me encanta, que me hagas como el perro bebe agua (...) Papi hazme como el perrito, pegadito, pegadito, pegadito".

Las redes sociales se han llenado de comentarios y memes sobre el tema: "Acá les traigo el hit del verano 2024", "Ya tenemos la mejor canción del 2023" o "No puedo dejar de cantarla".

No busquen mas, acá les traigo el hit del Verano 2024 pic.twitter.com/SkE8187O2n — Ariel (@acayanoes) November 23, 2023

Papi hazme como el perro cuando bebe agua, blurp blurp blurp. 🎶🎶🎵🎵🎵 pic.twitter.com/pBmz484IQB — Dr. PatyBoy (@DrPatySup) November 24, 2023

Ya tenemos la mejor canción del 2023

“Papi, si tu me amas, hazme como el perro que bebe agua” pic.twitter.com/QGeQwCZg1Y — Mr.Freaki 🤖 (@MisterFreaki) November 23, 2023

Nelly ha explicado que la canción es de un amigo que se llama Andy Peña, y al principio, no quería el tema, pero luego se volcó completamente en él: "Sentí inspiración".

'La Rompe Ola' ha comentado que al principio las críticas lo hacían como forma de burla y se sentía un poco mal, pero eso le "ayudó a que el tema se posicionara donde hoy estoy".