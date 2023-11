Críticas contra Aitana tras mostrarse sin flequillo: La cantante estalla en Twitter

Los usuarios han criticado a la artista catalana tras mostrarse en un vídeo de Vogue

Tras su paso por 'Operación Triunfo 2017', Aitana se ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Su disco 'Alpha' lanzado el pasado 22 de septiembre, se ha proclamado Disco de Oro y número 1 en ventas en España desde la primera semana.

Ahora, se ha hecho viral un vídeo compartido por Vogue en su cuenta de TikTok en el que sale la cantante catalana explicando cómo fue su experiencia al cortarse el pelo hace un mes: "Fue un drama porque soy una persona muy tradicional".

Aitana comenta que Jesús, el estilista, le preguntó si se quería cortar el flequillo por encima de las cejas, ella lo afirmó y le costó acostumbrarse: "El problema fue que nunca me lo había cortado así y cuando lo vi me gustaba, pero me veía otra persona, era como '¡Dios!' Me costó acostumbrarme (...) Estoy muy contenta y me gusta llevarlo así un poquito más cortito la verdad, me gusta más".

Enseguida, los usuarios de las redes sociales estallaron contra la catalana: "La aitana sin flequillo es mi tía paqui" o "No te lo saques nunca que voy a tener pesadillas por tu culpa". Incluso, fueron varios cibernautas que la compararon con Kiko Rivera.

la aitana sin flequillo es mi tía paqui pic.twitter.com/s5NVxDunzc — infa (@infarruco) November 22, 2023

¿Y si Aitana y Kiko Rivera son la misma persona? ¿Alguien los ha visto junto? pic.twitter.com/EdvxqmJifo — Sr. Sawa (@Pornosawa) November 22, 2023

Con razón aitana usa flequillo. Ahora entiendo todo. No te lo saques nunca que voy a tener pesadillas por tu culpa 😭😭 https://t.co/vhAGN4RdPa — D~elf (@princesabillete) November 22, 2023

Hasta la misma publicación se llenó de comentarios criticando a la artista: "Se le ve súper mayor sin flequillo", "El 'milagro' del maquillaje hasta en Aitana" o "Aitana nunca jamás te quites el flequillo", entre otros.

La cantante de Sant Boi, contundente tras los ataques

Se esta rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo sea algo real.

También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande.

Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes — αitana (@Aitanax) November 23, 2023

"Se está rulando una imagen mía que está editada, os recomiendo que si vais a juzgar algo, sea algo real. También deciros que me hicieron bullying en el colegio por eso y a partir de ahí se me creó una inseguridad grande. Me siento segura a día de hoy, pero no manipuléis imágenes", ha publicado en su perfil de X (antes Twitter).