Kiko Rivera vuelve a televisión y revela si se ha visto ya con Isabel Pantoja

El DJ se sienta en El Show de Bertín para hablar sobre el ictus que sufrió "Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto que me puse a llorar y casi todo"

Kiko Rivera sigue recuperándose del ictus que sufrió el año pasado, pero ha aprovechado la oportunidad que se le ha presentado para sentarse en El show de Bertín, programa en el que ha hablado sobre su vida, pero sobre todo acerca de este grave incidente. La charla empezó explicando cómo se dio cuenta de que estaba sufriendo un infarto cerebral: medio cuerpo de le paralizó. Después, los médicos le dijeron que había visto "una mancha negra en la cabeza", lo que le asustó muchísimo: "pensé: 'pues hasta aquí he llegado'".

"Desde ese día, decidí dejar el tema del corazón porque a mí me ha afectado muchísimo y no podía seguir con eso", aseguró Kiko Rivera, quien a pesar de esta promesa, también habló en esta entrevista de Isabel Pantoja: "mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto que me puse a llorar y casi me da otro. Es por eso que los médicos me quitaron el móvil y me dijeron que eso estaba prohibidísimo. Esa fue la razón por la que no vino a verme al hospital".

Ahora bien, a pesar de haber transcurrido varios meses desde que Kiko Rivera sufriera el ictus, todavía no se han visto en persona: ha echado de menos a su familia en Navidad y necesita que su madre "me de un abrazo". Bertín Osborne, intentando un acercamiento, se dirigió a la tonadillera: "Isabel, meteos el orgullo donde os quepa y daros un abrazo".