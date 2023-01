La respuesta de Wanda Nara a los rumores que la relacionan con Keita Balde

La bomba se soltó esta semana: Wanda Nara y Keita Balde estarían de viaje juntos en Dubái La influencer ha desmentido cualquier tipo de rumor

Esta semana ha sido muy complicada para Wanda Nara, la influencer que ha estado varios años en una relación con Mauro Icardi y con quién firmó el acuerdo de divorcio el pasado mes de octubre. Eso sí, ambos siguen siendo pareja hasta que el proceso termine, y muchos son los que creen que están juntos a pesar de los rumores. Sin embargo, en los últimos días ha aparecido información que relacionaría a Wanda Nara con el futbolista Keita Balde.

La joven asegura a través de sus redes sociales que no tiene novio: "uy, esta pregunta me la hacen muchísimo. No, yo no". Además, cabe decir que su todavía marido dejó caer que la historia es bien diferente: sería Keite Balde quien habría intentado tener algo con Wanda Nara.

Así lo explicó Mauro Icardi, el aún marido de Wanda Nara, nada más se publicaron los primeros rumores: "te voy a ahorrar el chismorreo de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace tiempo (...). Tengo los mensajes y fotografías porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar) solo te voy a publicar mi puesta en contacto de anoche con esta chica":