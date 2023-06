¡David De Gea y Edurne se casan!

La pareja ha decidido dar un paso más en su relación El futbolista y la artista tienen una niña de dos años

Tanto Edurne como David De Gea se encuentran en una etapa muy feliz. La cantante ha formado parte del jurado de 'Got Talent: All Stars', y el guardameta ha vivido una temporada apasionante en el Manchester United. No solamente eso, y es que el portero ha recibido el 'Guante de Oro' por haber mantenido su portería a cero a lo largo de estos últimos diez meses.

La pareja lleva más de 12 años juntos, y es que su relación se dio a conocer en enero de 2011. Hace dos años decidieron ampliar la familia con el nacimiento de su primera hija Yanay.

Este 2023 está lleno de bodas de varias parejas famosas como Kiko Matamoros y Marta López, o Tamara Falcó e Íñigo Onieva, entre otros. Según ha informado Laura Fa a 'Mamarazzis', Edurne y De Gea han dado un paso más en su relación y se darán el sí quiero este verano.

''Laura fa ha podido confirmar con una fuente que este verano sería la fecha escogida para Edurne y De Gea'', han informado. Aunque todavía están investigando dónde se celebrará, cabe la posibilidad de que sea en Madrid, y las periodistas han comentado que la boda durará varios días.

Uno de los invitados a la ceremonia es Risto Mejide, pero tras la ruptura con Natalia Almarcha podría no estar muy animado. ''La boda a la que tenía que asistir Risto era la de la cantante Edurne con De Gea, que será este verano'', han explicado 'Mamarazzis'.