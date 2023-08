Un amigo íntimo de Edwin Arrieta da detalles sobre la vida del cirujano

El cirujano de 44 años fue asesinado y descuartizado Daniel Sancho se declaró culpable del crimen

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta Arteaga el 4 de agosto. El pasado lunes, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven en Koh Samui tras inculparse.

El fallecido era un cirujano plástico colombiano de 44 años. Se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año. El español confesó que lo conoció por Instagram hace un año y mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él. Según explicó el joven, Edwin le tenía amenazado con difundir fotografías íntimas "para hacer temblar la reputación de su familia".

Daniel Sancho se declaró culpable, pero comentó que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Ahora, Carlos Zuleta, amigo íntimo de Edwin ha concedido una entrevista a Miguel Frigenti en la que ha afirmado que el cirujano no era homosexual: "Están tratando de tergiversar el tema de si era homosexual o no. No veo ni por qué tienen que hablar de ese tema. Eso no tiene por qué ser un título para que lo asesinen. Eso tiene que ser indiferente. Yo en los 25 años que conocí a Edwin nunca le vi en una relación con un hombre, nunca. Ni nunca me lo dijo".

Zuleta ha comentado que Daniel está manchando el nombre de Arrieta, comentando que era "un gay malvado que me tiró los tratos y me acosaba". Además, ha asegurado que Edwin "no tiene familia problemática ni el entorno de Edwin tiene familia narcotraficante. No, no pueden tergiversar eso porque tenemos el prototipo de colombiano mafioso".

El testimonio ha denunciado el trato que las autoridades tailandesas le están dando a Daniel Sancho, y es que el joven chef fue a cenar a un restaurante de lujo con los agentes antes de ingresar en prisión: "¿Cómo lo verías tú si fuera tu hermano al que le hubieran hecho eso? ¿Que lo desmembren en Colombia y que la policía de aquí lo saque a comer a un restaurante de Cartagena de cinco estrellas?".

Carlos pide justicia para Daniel y que pase el resto de sus días en prisión: "Voy a hacer lo que tenga que hacer para que se haga justicia porque, si no, este tipo está en Madrid en dos años como si no hubiera pasado nada", ha zanjado.