Sale a la luz cómo era la relación entre Daniel Sancho y su víctima, Edwin Arrieta

El cirujano fue asesinado y descuartizado por el joven El crimen se cometió en Tailandia

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia el pasado sábado como sospechoso del asesinato de un hombre. El pasado lunes, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven.

El fallecido es Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Aunque se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año, el joven ha confesado que lo conoció por Instagram hace un año y mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él.

Daniel Sancho se declaró culpable, pero ha comentado que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Un amigo de Sancho ha concedido una entrevista a 'YAS Verano' y ha declarado que se ha sorprendido de la noticia: "No esperaba una situación así. Es algo que, cuando a un amigo le pasa este tipo de cosas, la amistad te enseña que lo quieres. Es muy fuerte. Nunca pensamos que esto iba a suceder (...) Me tiemblan las piernas de saber que mi amigo... Me tiembla de verdad".

El íntimo ha explicado que Daniel y Edwin tenían una relación muy complicada: "Es que te puedo decir muchas cosas. Difícil, todas las relaciones son difíciles, pero la de ellos era una relación que jugaba con mucho sentimiento, porque un día estaban bien, un día estaban mal. Nunca pensamos que esto hubiese pasado".

El joven ha explicado que discutían en muchas ocasiones: "Como toda relación, sí, discutían. Eran dos tíos, eran dos tíos... El carácter de una persona, indiferentemente de la situación, te puede estallar en cualquier momento".