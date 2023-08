La primera decisión de Rodolfo Sancho sobre su hijo al llegar a Tailandia

El hijo del actor está en prisión provisional tras cometer un asesinato El intérprete viajó a Tailandia de urgencia para apoyar a su hijo

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato y descuartizamiento de un hombre el 4 de agosto. El pasado lunes, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven en Koh Samui tras inculparse.

Daniel Sancho se declaró culpable, pero comentó que cuando se intentaba alejar de Edwin Arrieta Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

El joven chef ingresó el lunes en la prisión de Koh Samui, aunque de momento está en un módulo de aislamiento cumpliendo el protocolo de diez días de coronavirus. Debido a esto, Daniel solamente puede reunirse con Khun Anan, su representante legal. Aunque su padre se encuentra en la isla, ya que se dirigió el pasado sábado de urgencia a Tailandia, tendrá que esperar al jueves 17 de agosto para ver al chef.

Rodolfo Sancho está pasando uno de los peores momentos de su vida tras el crimen que ha cometido su hijo. No solamente eso, y es que el joven podría ser condenado a pena de muerte, o a cadena perpetua, pero tal y como son las condiciones de la prisión en el país del sudeste asiático, pasar los días en una prisión así sería todo un infierno.

La primera decisión del actor al llegar a Bangkok con Silvia Bronchalo fue contratar a otro abogado para defender al joven. Concretamente un letrado penalista tailandés experto en derecho internacional. Tiene una misión complicada, y es evitar que desplazen a Daniel a Bangkok, donde se encuentra una cárcel atroz.