Las peticiones de Daniel Sancho desde la prisión Koh Samui: "Está nervioso"

El chef ha sido condenado a prisión preventiva El joven está en un módulo de aislamiento por protocolo de coronavirus

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia como sospechoso del asesinato de un hombre. El pasado lunes, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven en Koh Samui tras inculparse.

Daniel Sancho se declaró culpable, pero comentó que cuando se intentaba alejar de Edwin Arrieta Arteaga, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

El joven chef ingresó en prisión de Koh Samui, pero de momento está en un módulo de aislamiento cumpliendo el protocolo de diez días de coronavirus en el que comparte celda con cinco personas. Debido a esto, Daniel solamente puede reunirse con su abogado.

Tal y como se ha conocido, la prisión está al 224% de ocupación, faltan médicos, alimentos y camas. Sancho compartirá celda con otras 20 personas. 'Hablando Claro' recogió unas declaraciones de dos prisioneros que cumplieron condena en Koh Samui y contaron cómo es y los problemas que hay.

Los primeros días del chef en Koh Samui no están siendo tan fáciles como se imaginaba. Aunque se había informado que el día a día en la prisión no iba a ser sencillo, la realidad ha superado las expectativas, negativamente. Nada más entrar le cortaron el pelo y le pusieron su vestimenta de color marrón, que es el de los presos provisionales.

Watcharapong Boonsaio, el director de la cárcel, ha concedido una entrevista a RTVE en la que ha asegurado que Sancho "está un poco nervioso, tiene que aprender cómo es la vida en la cárcel" y que "tiene los mismos derechos que otros reclusos".

Por ahora, en el módulo en el que está no hay espacio ni colchonetas para todos, algo que empieza a inquietar al joven, que se ha visto obligado a pedir medicación para la ansiedad, algo que ha autorizado la enfermera y el médico de prisión.

Daniel ha solicitado una visita de familiares o una videollamada, algo que desestimaron hasta que no pase los diez días de aislamiento: "Quiere contactar cuanto antes con su familia, no puede recibir visitas de ellos hasta dentro de ocho días pero dice que necesita habla con ellos cuanto antes".

Además, habría pedido una comida mejor, ya que el menú es "un poquito de caldo con huesos y algo de arroz". En caso de que quiera otro tipo de comida, deberá pagarlo de su propio bolsillo. "Quiere que le traigan comida mejor que la que habrá probado aquí", aseguró Jorge Luque en 'El programa de verano'.