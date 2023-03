Alessandro Lequio: "Me estoy enterando de cosas que yo no sabía"

El ex de Ana Obregón ha dado su opinión sobre la naternidad de la actriz Ha afirmado que duda que sus amigos no lo supieran

La maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada está siendo una enorme fuente de polémica y titulares en el país. Ahora, días después de que se filtrara la noticia, Alessandro Lequio, el exmarido de Obregón, ha dado su opinión sobre la filtración.

Según lo que ha afirmado la revista ¡Hola!, la encargada de dar el bombazo informativo, la noticia se filtró a través de una persona que conocía la decisión de Ana Obregón desde hacía meses. Sin embargo, Alessandro Lequio ha puesto de manifiesto que no se piensa que las demás personas del entorno de Obregón no lo supieran. "Ella tiene un entorno que, bueno... Hablan más que... ¿Tú te crees que Ra no sabía nada? Venga... ¿Que Susana Uribarri no sabía nada? Por aquí", ha afirmado, enfadado, mientras levantaba el dedo corazón.

Acto seguido ha señalado a Cristina Tárrega mientras la acusaba: "Y esta señora hace tres semanas me pregunta '¿oye, tú sabes algo de esto?' porque se había enterado. Dejad de mentir". Además, ha querido recalcar que él no ha sido el responsable de la filtración: "Ella sabe que de mí no ha salido nada".

Ana Obregón no se ha quedado callada ante las acusaciones y ha publicado un story de Instagram en el cual expresaba sus pensamientos. "Mis amigos del alma @susanauribarri y @armandoraul NO sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron", ha afirmado en el post.