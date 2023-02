Tebas: "El Barça podría ser víctima de un estafador"

El presidente de LaLiga habló largo y tendido en rueda de prensa del 'caso Negreira' "Los ingenuos de la directiva del Barça cayeron en la trampa", ha asegurado el dirigente

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, acudió este viernes a Barcelona para la inauguración de LaLiga Genuine, pero aprovechó también para hablar largo y tendido en rueda de prensa sobre el 'caso Negreira'. El dirigente insistió en la idea de que la patronal no va a actuar de forma administrativa porque las supuestas irregularidades habrían prescrito, aunque sí se puso a disposición de la Fiscalía para esclarecer todo el asunto y, de hecho, pidió que así sea porque "hace mucho daño al fútbol español".

"Quiero aclararlo bien todo", arrancó Tebas, que dejó claro que "ninguna entidad deportiva podemos buscar una sanción, porque está prescrito. Incluso no podría abrir una investigación". Sin embargo, también explicó que "LaLiga no puede estar pasiva ante los hechos que están pasando. Hay indicios, son hechos extraños y no habituales. El importe, los conceptos... Todo esto se tiene que aclarar porque todo indica que hay indicios, no que haya prueba o delito, pero son indicios que deberían investigarse". De ahí que argumente que la patronal no va a entrometerse porque "hemos considerado que, si hay que poner una denuncia penal, entorpeceríamos la investigación de la Fiscalía. Se retrasaría todo mucho. Lo digo también como abogado".

El Barça, ¿víctima de una estafa?

Tebas aseguró que pondrá todo de su parte para que se aclare el caso, aunque también dio su opinión al respecto, ya de forma más personal: "El Barça podría ser víctima de un estafador. He visto de todo. He visto amaños, intentos de amaños, gente que cobraba de dos clubs... Todos somos mayorcitos. Tantos años... sería sorprendente. En el ámbito penal debe aclararse. Y si llega a la justicia, allí estaremos". Aunque, eso sí, avisó de que "si el Barcelona ha estado implicado, que pague las consecuencias. También las personas jurídicas. Negreira por estafador o ambos. No me extrañaría tampoco, tal y como lo veo. Yo creo a los árbitros, si dicen que no intervenía. Los ingenuos de la directiva del Barça cayeron en la trampa. Esto está haciendo mucho daño al fútbol".

El presidente de LaLiga aclaró que "en esa época, no he visto partido raros. Pero en los partidos amañados que he llevado a los tribunales tampoco vi nada raro. Con la Juventus no fue porque los árbitros decidieran acciones de los partidos sino en su elección y designación. Pero la tentativa ya es delito, no hace falta llegar al hecho". Insistió en que hay que dejar trabajar a la justicia: "Creo que la Fiscalía lleva seis meses investigando, con mucha discreción. Y la Agencia Tributaria también mantiene en secreto las inspecciones. Bartomeu, Soler y Grau han ido a declarar recientemente, no hace años. Si esto me lo plantean en el 2019 nosotros abrimos un expediente disciplinario. Pero no lo hacemos porque está prescrito".

¿Expulsión de LaLiga?

En ese sentido, habló de las posibles consecuencias que habría tenido la vía administrativa: "Si no hubiera prescrito, hubiéramos abierto un expediente disciplinario, que va al Juez de disciplina social, y la sanción va desde el apercibimiento verbal hasta la expulsión de LaLiga". Tebas, cuestionado por si ha hablado con Bartomeu o Laporta, dijo que no: "No he hablado con ninguno de ellos. Tienen mi teléfono. Los hechos son los que son y los debe aclarar la Fiscalía. No nos gusta todo lo que ha salido. Si alguno debe aclarar algo, lo debe decir en la Fiscalía".