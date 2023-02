Rubiales: "Tebas es el mejor embajador de la Superliga"

El presidente de la RFEF abogó por "recuperar a Real Madrid y Barcelona" para el proyecto de la UEFA sobre la Champions Defendió el relevo al frente de la Selección y afirmó que su relación con Luis Enrique "sigue siendo excelente"

El presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, cuestionó la estrategia del presidente de La Liga, Javier Tebas, a la hora de oponerse al proyecto de la Superliga Europea. "Tebas es el mejor embajador de la Superliga", llegó a afirmar con ironía.

Luis Rubiales participó este martes 14 de febrero en los Desayunos Informativos organizados por Europa Press, en el que estuvo acompañado por diferentes personalidades del deporte español como el seleccionador de fútbol Luis de la Fuente, el presidente del COE Alejandro Blanco, el presidente del Atlético Enrique Cerezo o el director de relaciones externas del Real Madrid Emilio Butragueño.

Las relaciones entre Rubiales y Tebas son siempre complicadas y al respecto, el presidente de la Federación explicó que "hay cooperación máxima (entre la Federación y La Liga) en las competiciones. Pero no concibo ciertas expresiones con gente que no piensa como tú", añadió Rubiales, quien aseguró que "es imposible hablar con quien no quiere hablar".

Tras remarcar que "nuestros puntos de vista son diferentes" sobre el presente y futuro del fútbol, Rubiales afirmó que España "ha superado a Inglaterra en fútbol no profesional" pero " La Liga se vende por menos dinero" por lo que entiende que "hay que variar el formato". El presidente de la RFEF estima que se ofrecen demasiados partidos de La Liga por televisión y, además compiten con el fenómeno de la Kings League. "Algo hay que hacer".

Recuperar a Barça y Madrid para la Champions de la UEFA

En este sentido, Rubiales se alineó con la UEFA y su presidente, Aleksander Ceferin, a la hora de afrontar la aparición del proyecto de la Superliga europea. "La Champions es la mejor competición de clubes; se puede mejorar, pero desde dentro del fútbol" y por eso aseguró que "sería muy importante recuperar a Madrid y Barcelona".

Puesto a tender puentes con Madrid y Barça, ironizó sobre la actuación de Javier Tebas al respecto: "El mejor embajador de la Superliga no es Florentino o Laporta, es Javier Tebas. Están haciendo pobres a los más pobres y ricos a los más ricos. Están descapitalizando a los clubes. Están empobreciendo La Liga". En este sentido, afirmó que "CVC fue una operación nefasta para el fútbol y favorable a un grupo de poder. Es desastrosa, calamitosa y, para nosotros, ilegal".

La Supercopa en Arabia Saudí, salvadora

Rubiales defendió el formato de la Supercopa de España en Arabia Saudí. "El cambio del modelo de competición es un éxito y nos copian de fuera", aseguró. "Nos interesa exportar nuestro fútbol", recalcó para "conseguir ingresos para los clubes que más lo necesitan. Son 20 millones de euros que nos vienen muy bien. Sin la Supercopa en Arabia, habrían desaparecido muchos clubes, y también la competición".

En cambio, se mostró contrario a la aspiración de La Liga de llevar partidos de esta competición a Miami (Estados Unidos). "Con el formato actual, con partidos en casa y fuera, es imposible. Con otro formato sí se podría estudiar", dejó abierta la puerta Rubiales.

El presidente no dio la Liga por decidida pese a la ventaja del Barça porque "El Real Madrid nunca se rinde, lo sabemos", aunque sí concedió que "la ventaja del Barcelona es buena", pero resta casi medio torneo por disputar.

El Mundial de Qatar 2022 y el relevo de Luis Enrique

También valoró Rubiales el paso de España por el Mundial de Qatar 2022, en el que cayó eliminada en octavos de final contra Marruecos. "Las cosas no salieron como queríamos", admitió el presidente de la RFEF, aunque matizó que "hubo detalles, como el poste de Sarabia (en la recta final del duelo contra Marruecos), que te acercan o alejan del objetivo".

Tras conceder que en la cita mundialista "nos faltó algo" dio por buena la salida de Luis Enrique Martínez. "Era el momento de acabar una etapa muy productiva y valiente. La nota no es buena, pero hay una buena base para lo que viene con Luis de la Fuente. Cumple perfectamente con el rol de seleccionador" y por ese motivo "no hubo otra vía que él" para hacerse con el cargo.

Rubiales explicó que su relación con Luis Enrique "sigue siendo excelente" y que ahora, al nuevo seleccionador se le pide lo mismo que a los anteriores. "La pócima mágica es ganar. Si se juega bien, pues mejor".