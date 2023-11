La leyenda del Real Madrid que no quiere ver de blanco a Mbappé

El ex jugador blanco Iván Zamorano se moja sobre las necesidades ofensivas del Real Madrid El chileno entiende que los de Ancelotti tendrían que reforzarse con un delantero centro antes que apostar por el delantero francés

Iván Zamorano era un delantero centro clásico. Un rematador puro. Un killer. Un jugador que destacaba sobre todo por sus remates de cabeza y sus finalizaciones, pero fuera del área tenía muchas limitaciones técnicas. El chileno, que jugó en el Real Madrid entre 1992 y 1996, sigue conectado a la actualidad blanca y ha rematado con contundencia cuando le han cuestionado sobre la posibilidad que Mbappé y el Real Madrid no creucen nunca sus caminos.

Zamorano no ha sido diplomático y ha respondido con sinceridad sobre el futuro del actual jugador del PSG: "Si me preguntas por necesidades, hablar de Mbappé cuando tienes a Vinicius o Rodrygo, recién renovados, y ya hemos visto lo que nos pueden entregar...pero yo creo que el Real Madrid sin un '9' es muy difícil tener 15 o 20 goles menos por temporada, entonces el Real Madrid en la necesidad, Mbappé no es tanto como un Haaland, un Lautaro Martínez, un Harry Kane, un Lewandowski... la necesidad me parece más un '9' que Mbappé".

🗣️ "Mbappé y el Madrid nunca van a unir sus destinos" @cantogoles



¿El conjunto merengue debe buscar nuevos jugadores?



🔴 Misión Europa EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/7S5dMp80Dq — Misión Europa (@MisionTudn) 10 de noviembre de 2023

Iván Zamorano se suma a otrosexjugadoress blancos como Poli Rincón que en la Cope han reclamado insistentemente la necesidad de que Florentino Pérez se olvide de otras prioridades y apueste por la contratación de un goleador.

De momento tendrán que conformarse con Joselu, que juega cedido por el Espanyol.