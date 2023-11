¡Bombazo Mbappé! El Real Madrid descarta definitivamente su fichaje

'El Larguero' de la Cadena 'SER' informa que el club blanco no fichará al francés El Madrid no se plantea incorporarlo aunque no renueve con el PSG

Bombazo sobre el futuro de Kylian Mbappé en el Real Madrid. El delantero, relacionado con el conjunto blanco durante los últimos mercados de fichajes, parece que finalmente no aterrizará en el Santiago Bernabéu.

Según apunta el programa 'El Larguero' de la Cadena 'SER', la cúpula del club blanco habría descartado el fichaje del crack francés aunque este no llegue a renovar con el Paris Saint-Germain el próximo verano.

Mbappé, que tiene contrato en vigor hasta junio de 2024, ya se negó a renovar el pasado verano con el PSG e incluso fue apartado del equipo a modo de presión en los primeros compases de Luis Enrique al frente del equipo.

DESMENTIDO OFICIAL

El Real Madrid ya emitió un comunicado oficial en el que desmintió categóricamente cualquier negociación con Kylian Mbappé. El futbolista francés, cuyo contrato con el Paris Saint-Germain finaliza el 30 de junio, tendrá la libertad de unirse a cualquier equipo sin la necesidad de un traspaso.

"Ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG".

El Madrid se cubría, así, las espaldas ante una posible denuncia del PSG a la FIFA por negociar con el jugador con contrato en vigor con los parisinos.

VÍA DESCARTADA

Aunque como jugador que queda libre el francés podría negociar a partir del 1 de enero con los blancos, todo parece indicar que Florentino ya no tiene intención de fichar a Mbappé para su proyecto 2024.

La explosión de Jude Bellingham ha disminuido las prisas en la cúpula del Bernabéu para hacerse con los servicios de un galáctico. Además, en la capital no olvidan el desplante del francés en 2022, cuando finalmente Mbappé les dejó tirados y renovó con el PSG por dos temporadas.