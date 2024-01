La foto de Scaloni y Tapia devuelve la esperanza a los argentinos

Si había una asignatura que le quedaba pendiente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente, Claudio 'Chiqui' Tapia, era asegurarse la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de Argentina. Ambos se reunieron en Buenos Aires con una imagen que publicó Tapia en redes sociales, para disipar algunas de las dudas sobre la continuidad del seleccionador de la 'albiceleste'.

En la foto aparecen ambos sonrientes y con la frase: "Qué bueno fue verte, Gringo", apodo futbolístico por el que se conoce a Scaloni. Parece haberse quedado en el olvido la reflexión del técnico del pasado noviembre, tras la victoria ante Brasil en Maracaná (0-1). Unas palabras que pusieron en vilo a los aficionados que han respaldado al seleccionador encargado de devolver el Mundial a su país 36 años después: "Ahora toca parar la pelota. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico... Y necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir", valoró Scaloni en su momento.

La humildad de Scaloni, a escena / EFE

Aquella situación pilló por sorpresa a jugadores, staff y la misma AFA. A partir de aquel momento llegaron semanas con incertidumbre sobre el futuro del banquillo y los motivos que habían derivado a esa situación. La directiva de la propia AFA parecía ser la responsable. Un episodio en septiembre de 2022 inició las rencillas. Con la renovación del seleccionador en curso, Tapia aseguró que Scaloni había renovado con una foto en redes. Algo que no gustó al exjugador de Newell's Old Boys, quien declaró haberse enterado por la prensa y que no había nada cerrado.

La imagen de la reconciliación deja, por ahora, algo más tranquila a la hinchada 'albiceleste'. Y es que no parece que vaya a ser un problema, ya que su continuidad estaría asegurada al menos hasta la Copa América que se celebra este año, tal y como ha informado Fabrizio Romano.