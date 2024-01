Noruega, enrabietada con el 'The Best' a Messi

El entorno de Erling Haaland ha expresado su rechazo al premio ‘The Best’, que ha ganado por tercera vez Leo Messi, siendo así el jugador que más veces lo ha logrado. Unas críticas generalmente procedentes de la prensa nórdica.

Uno de los primeros en reaccionar fue Jan Aage Fjortoft, exfutbolista cercano a la familia del noruego. “¿Cómo puede ser que Haaland no sea el mejor jugador del 2023? Si estos premios quieren seguir teniendo credibilidad entre los futbolistas deberían parar esto… Al final los premios no tendrán ningún valor”, exponía Fjortoft en redes sociales tras darse a conocer el premiado.

Los medios de comunicación noruegos se han añadido a la indignación y han calificado la elección del astro argentino de “escandalosa”. El diario Verdens Gang, uno de los más importantes de Noruega, acusa la pérdida del ‘The Best’ por las votaciones de las selecciones nacionales, ya que el noruego ha sido el favorito tanto para los seleccionadores como periodistas.

Además, recuerdan que Messi también le ha ‘robado’ el Balón de Oro tras una temporada de récord: “Erling ha contribuido a que su equipo lo ganara todo. Todo el respeto del mundo para Messi, pero en 2023, él fue mejor”, expresaba Lars Tjaernas, periodista del Verdens Gang.

El ‘Daily Mail’ ha catalogado los 12 meses de Messi como “poco espectaculares para el veterano jugador”; el ‘The Times’ aboga por la tesis de “una decisión muy extraña, que debería haber sido para Haaland; ‘Bild’ opta por “el triplete y 50 goles no han sido suficientes” y 'Olé' por “otro The Best de Messi: ¡lo ganó por desempate!".

Asimismo, también se han sumado otras voces del mundo del fútbol que han dicho la suya. Uno de los últimos Iker Casillas, con un mensaje que cataloga de “buenas noches”: “Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer la cosas con justicia. ‘The Smile’ más bien. En fin, buenas noches!”.

Volvió a ser el ‘The Best’ una gala no ausente de polémica. Una noche en la que Haaland no pudo tomar el testigo de Leo Messi. Mientras tanto, el argentino, pese a las críticas, sigue agrandando su palmarés.