La consagración de Rodrigo Riquelme en el Atlético

Después de años alejado del Metropolitano, 'Roro' está aprovechando sus oportunidades con el Atlético de Madrid Su última gran actuación fue ante el Feyenoord, donde recibió su primer 'MVP' en un partido de Champions

Rodrigo Riquelme, canterano del Atlético de Madrid, está viviendo un sueño. Ha pasado de buscar minutos lejos del Metropolitano a ser un jugador importante para Simeone. Esta compitiendo por la titularidad en el carril izquierdo con Samu Lino, pero en lo que llevamos de temporada, el jugador ha mostrado que está capacitado para ser un jugador clave en este Atleti. Ha participado en 15 partidos, tanto en LaLiga como en Champions, y ya lleva contabilizados 2 goles y una asistencia. Además, hace poco también vivió su primera convocatoria con la selección absoluta.

Su última gran actuación fue anoche, contra el Feyenoord. El canterano fue un puñal por la banda izquierda, llegando constantemente al area de los holandeses y generando peligro, pero tambien se las arregló para defender a Minteh, unos de los jugadores más desiquilibrantes del equipo rival.

A pesar de no marcar ni asistir, su contribución en el juego tuvo su recompensa, ya que fue elegido, por primera vez en Champions, como el mejor jugador del partido. "Riquelme jugó un partido extraordinario. Sabía que tenía que jugar él. Lino venía de hacer un partido extraordinario el otro día con el Mallorca, pero las características de Roro entendía que le podían hacer mejor al equipo e hizo un partido increíble", destacó Simeone al acabar el partido.

"No me lo puedo creer. ¿Es en serio? No me lo creo todavía. Para mí es especial porque he estado mucho tiempo peleando por poder jugar aquí, en el Atlético de Madrid, en el club de mi vida. Nunca pensé que pudiera ganar un premio al mejor jugador en un partido en Champions, en una victoria tan importante para nosotros. Para mí es una pasada”, comentaba el jugador al enterarse de su MVP.

Una larga lista de cesiones antes de llegar al primer equipo

Actualmente, con 23 años, Riquelme ha sabido ganarse su puesto a base de trabajo y esfuerzo. No le tembló el pulso cuando decidió salir del Atleti, donde empezó a jugar con el juvenil, en busca de minutos y oportunidades para consagrarse como futbolista.

Primero recaló cedido en el Bournemouth de la Championship. Disputó 19 encuentros con el equipo inglés y llegó a marcar 2 goles. La siguente temporada, apostó por marchar cedido al Mirandes, donde consiguió 8 goles y repartió 12 asistencias en casi 40 partidos jugados en Segunda división y en la Copa del Rey. Estos números lo ayudarón a dar el salto definitivo a un equipo de primera y recaló en el Girona de Michel, su última cesión antes de volver al Atlético, donde disputó 35 partidos, anotó 4 goles y asisitó en 4 ocasiones.

Varios equipos lo pretendieron este verano, pero despues de muchos años alejado del club de su vida, decidió quedarse. Parece que no le ha salido mal la jugada.