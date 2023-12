Velasco se muerde la lengua por el "escándalo" de la Final Four

El fútbol sala sigue indignado contra la UEFA por la ‘cacicada’ de conceder la organización de la Final Four de la Champions a Erevan (capital de Armenia) cuando los clasificados son cuatro equipos ibéricos (el Barça, el actual campeón Mallorca Palma Futsal, el Benfica y el Sporting de Portugal).

El club blaugrana va de la mano con sus tres rivales en una decisión que nadie entiende y menos después de que la propia UEFA sancionase el pasado octubre a Armenia con la pérdida de un partido por "irregularidades" en el proceso de nacionalización de jugadores, una práctica que lamina el fútbol sala desde hace más de una década ante el vergonzoso hieratismo del organismo.

Los ‘Dracs’ exhibieron una pancarta el sábado para protestar por la decisión de la UEFA que veta prácticamente la presencia de aficionados de los equipos participantes. Jesús Velasco comparte plenamente la protesta, aunque a la conclusión de la victoria en un partidazo ante Xota (5-4) optó por la prudencia quizá para evitar ‘castigos’ de esos que tanto gustan al organismo.

“Da mucho que pensar. Prefiero no decir realmente lo que pienso, porque yo creo que es escandaloso que se vaya a jugar allí”, comentó el técnico barcelonista antes de iniciar unas minivacaciones en su Toledo natal.

“Mi opinión es que... ¿cuántos títulos hemos ganado desde que estoy yo aquí? Pues ninguno lo ha podido disfrutar nuestra afición en el Palau. Es realmente grave que haya cuatro equipos de la Península y que se lleve esto allí”, añadió Velasco.

Un Barça en cuadro sigue desafiando la lógica / VALENTÍ ENRICH

No le falta razón, la igual que al coordinador Jordi Torras, quien tampoco se ha callado estos días. Que la localidad kazaja de Almaty lleve dos Finales a Cuatro en los últimos 12 años y que Portugal no la organice desde 2010 debería sonrojar a más de uno, aunque no es más que otra piedra en el camino de un fútbol sala que parece estar maldito.

De forma paralela, el ex entrenador de Movistar Inter cuya renovación debería definirse en enero también alabó los excelentes resultados del equipo pese a la plaga de lesiones con la clasificación para el fin de semana clave en la Champions y más el liderato liguero con seis puntos de ventaja sobre ElPozo Murcia del 'mito' Javi Rodríguez.

"Es un milagro lo que estamos consiguiendo y tiene mucho valor con la inestimable ayuda de los jugadores del filial," añadió un Velasco que confía en recuperar a Sergio González y quizá a Adolfo para la Supercopa del primer fin de semana de enero.