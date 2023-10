Velasco, el Jaén y el papel de favoritos de cara a la Champions

El Barça afronta la semana que viene la Ronda Principal de la Champions, pero antes recibirá a los 'amarillos' el sábado "Yo creo que el papel de favorito a un equipo como este ni le beneficia ni le perjudica", recalcó el míster azulgrana

La primera gran cita de la temporada está cada vez más cerca. La próxima semana el Barça regresa a la Champions en una Ronda Principal que le enfrentará en tierras serbias al Luxol St. Andrews maltés, al Sporting Anderlecht belga (su 'verdugo' la pasada campaña en la Ronda de Elite) y al anfitrión Loznica-Grad.

Con la moral alta tras la victoria del martes en Murcia con un Catela imperial (2-4), el equipo se ha entrenado este jueves en la Ciutat Esportiva y justo antes ha tenido lugar la tradicional jornada de atención a los medios pese a que cronológicamente lo primero será el duelo de este sábado en el Palau contra el Jaén Paraíso Interior (20.00 horas) que a día de hoy centra la atención de Jesús Velasco.

"Mi mentalidad me impide preparar un partido si antes tienes otro. El sábado tenemos un partido de liga muy complicado contra Jaén. Venimos con una trayectoria ascendente en la liga y tenemos que centrarnos en el sábado. Después ya empezaremos a pensar más en la Champions", explicó el toledano.

Dos veces campeón de la Champions con Movistar Inter, Velasco admitió que sobre el papel "el Anderlecht es el rival más difícil y tenemos la experiencia de la pasada Champions. Han cambiado jugadores, siguen teniendo una plantilla muy buena y seguramente va a ser un partido complicado. Solo Marcenio ya da otro ritmo, porque tiene muchísima movilidad, muy buena salida de balón y va a dificultar mucho nuestra presión. Y Vilela es un finalizador que desahoga el juego arriba. Han fichado a alguno más, así que es un equipo duro, con experiencia y que sabe lo que se juega allí como nosotros".

Pito y Catela deben ser importantes en la Ronda Principal de la Champions | DANI BARBEITO

"El Luxol el año pasado tenía seis brasileños y habrá que ver si es el rival más flojo. Al final manda la pista y en Europa es complicado, porque no tenemos una referencia clara sobre ellos como podemos tener del Anderlecht o como tendremos de los serbios, porque ya les habremos visto dos partidos allí. Tenemos que entrar bien desde el primer partido. No es una fecha buena, porque hemos hecho una sesión el viernes pasado, ahora vamos a tener dos y ya nos vamos. Es muy complicado preparar partidos así de este nivel en el que nos jugamos la temporada. Queremos quedar primeros aunque pasen tres", reflexionó.

Sin olvidar las bajas de Sergio Lozano, Ferrao, Matheus y Miquel Feixas, el técnico azulgrana recalcó que el papel de favoritos "creo que a un equipo como este ni le beneficia ni le perjudica, porque nuestro objetivo está muy claro y todos sabemos cuál es. No podemos escondernos y la ambición del club es la que es, así que hemos de hacer lo posible para cumplir los pronósticos que seguramente nos dan como favoritos. No sé, es que me da igual".

Sobre la escasez de piezas en el banquillo, el extécnico de Inter señaló que cuando todos están sanos "con esta plantilla es un verdadero problema pero para bien, porque siempre estoy convencido de que elija al que elija lo va a hacer bien... aunque a veces no sea así (sonríe). Ahora la cuestión es diferente y seguramente sea manejar un poco las rotaciones en el sentido que yo crea en función del rival, del resultado del partido y del tiempo que quede. Dar los descansos justos para que los jugadores importantes lleguen bien a los momentos importantes".

Hubo 'paseíllo' para Antonio por su 23 cumpleaños | DANI BARBEITO

Ahí llegó un momento para reivindicar un fútbol sala herido de muerte a nivel institucional. "Lo ideal sería una liguilla, porque yo llevo jugando la Champions un montón de años y mi público me ha visto tres veces. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué no es olímpico el fútbol sala? Yo no tengo nada contra el basket, todo lo contrario porque me encanta, pero el basket tres contra tres es olímpico y el fútbol sala no. Son cosas que llaman la atención y una Champions que podría ser muy bonita en la que tu público podría ver grandes equipos, pues no es así. Pasan los años y sigue igual", lamentó.

Velasco destacó la clara mejoría a nivel de forma de Álex Yepes. "Lo veo bien. Él está muy contento, muy ilusionado y en una buena progresión física. Ha bajado seis kilos desde que llegó y ha ganado músculo, por lo que habrá perdido unos ocho kilos de grasa. Eso se nota, porque está mucho más rápido y dinámico y poco a poco va conociéndose con sus compañeros. Tengo muchas esperanzas puestas en él y estoy convencido de que va a hacer una buena temporada", explicó sobre el murciano.

Y alabó la buena línea de Catela tras su partidazo en Murcia... pero le puso deberes. "Yo siempre quiero más y él lo sabe. Tiene un potencial enorme y es muy creativo, pero hay aspectos del juego en los que puede mejorar mucho. Mi trabajo es apoyarlo en lo que hace bien, intentar que mejore aquello que hace menos bien y seguir un poco con el tema del aspecto físico. Él está muy implicado y se ve en la pista que está con mucha ilusión. Yo le pediría una cantidad mínima de esfuerzo, porque tiene un nivel muy alto y hay que exigirle a ese nivel", concluyó.