Lozano: "Me voy un poco decepcionado con el fútbol sala"

El capitán del Barça no pudo ocultar su decepción tras quedar eliminado de la Champions League "Hoy nos llevamos un mazazo duro, pero la actitud y el compromiso han sido ejemplares", indicó Lozano

No pudo ser. De la manera más cruel posible, el Barça se ha quedado sin Final Four de la Champions tras lograr una insuficiente victoria por 7-2 ante el anfitrión Futsal Pula. Tan solo ha faltado un gol y en este sentido cabe recordar que el equipo ha estrellado hasta seis pelotas en los palos más un gol fantasma que entró y que los árbitros no concedieron a Dyego.

Sergio Lozano ejerció de capitán tras hacerlo también en la pista pese a unas fuertes molestias en los isquios que podrían obligarle ahora a perderse algún partido. "Si hago balance del partido de hoy, me quito el sombrero con el equipo. Hoy nos llevamos un mazazo duro, pero la actitud y el compromiso han sido ejemplares. Hemos quedado 7-2 y entre las que ha parado el portero, las que hemos dado al palo y las ocasiones que hemos tenido podríamos haber ganado 13-2", comentó el madrileño.

El ala-cierre hizo una curiosa lectura sobre la actitud del Futsal Tula y en cierto modo pudo no faltarle razón, con mención especial quizá para varios detalles del esloveno Osrekdar. "Me voy un poco decepcionado con el fútbol sala, porque han sucedido cosas extrañas en el partido de hoy que no me han gustado. Ver cómo un equipo celebra perder 7-2 como si hubiese ganado la Champions porque el otro queda eliminado no jugándose nada me duele", señaló en una demostración de sinceridad y valentía.

Dídac recibió dos goles y realizó varios 'paradones' | FCB

"Repito, no puedo poner ningún pero hoy a lo que ha hecho el equipo, pero sí ha habido cosas en los dos primeros partidos que no hemos hecho bien y hay que corregirlas para que no vuelvan a suceder. El día del Galati fallamos mucho y tendríamos que haber sido más efectivos. Y el día del Anderlecht con 2-5 no se nos puede escapar ese partido", apuntó con su habitual exigencia en referencia a las verdaderas claves de esta dolorosa eliminación.

"Antes de empezar éramos conscientes de que podíamos. De hecho hemos recibido dos palos duros que cualquier equipo se habría dejado ir. Nos hemos rehecho. Con 3-2 teníamos que marcar cinco, pero el equipo ha seguido creyendo. Ocasiones, palos, ocasiones, gol, palo... Estoy orgulloso del equipo, pero tenemos que analizar los otros dos partidos, porque no nos puede volver a suceder", concluyó el máximo goleador de la historia de la sección.