El 'mago' Catela seca ElPozo y silencia el Palacio

El genio gaditano dio la vuelta al marcador en 14 segundos y firmó el 1-3 a los 22 segundos de la reanudación El equipo de Jesús Velasco supo defenderse en la segunda parte ante un rival que tuvo varios disparos al palo

El Barça ha refrendado el liderato liguero este martes con una victoria por 2-4 en la pista de un equipazo como ElPozo con un imperial Catela que fue el factor determinante de un igualado encuentro con tres golazos (los dos primeros en 14 segundos y el tercero en la primera jugada de la segunda parte).

FICHA TÉCNICA PRIMERA DIVISIÓN ELP 2 ________________ 4 BAR ALINEACIONES ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA, 2 (1+1): Edu (p.), Marlon, Niyazov, David Álvarez, Rafa Santos -cinco inicial-, Gadeia, Eric Pérez (1), Bruno Taffy (1), Marcel, Esteban y Ricardo. BARÇA, 4 (2+2): Dídac (p.), André Coelho, Adolfo, Dyego, Álex Yepes -cinco inicial-, Pito, Catela (3), Erick, Sergio González (1), Antonio y Harrison. GOLES 1-0, Eric Pérez (8:28); 1-1, Catela (15:08); 1-2, Catela (15:22); 1-3, Catela (20:22); 2-3, Bruno Taffy (38:48); 2-4, Sergio González (39:31). ÁRBITROS Antonio Navarro (castellano-leonés) y Alberto Sarabia (riojano). Mostraron tarjeta amarilla a los locales Rafa Santos (24:26), Marlon (24:29) y al entrenador Javi Rodríguez (32:31). INCIDENCIAS Partido correspondiente a la sexta jornada de la liga de Primera División masculina de fútbol sala disputado antes más de 5.000 espectadores en el Palacio de los Deportes de Murcia.

En el penúltimo encuentro antes de la Ronda Principal de la Champions, el cuadro azulgrana se presentaba en el Palacio como líder y con las importantes bajas por lesión de Sergio Lozano, Ferrao, Matheus y un Miquel Feixas que estará entre seis y ocho semanas fuera de las pistas por la lesión que se produjo ante el Alzira (6-1) y que deja la portería en manos de Dídac.

Y la respuesta colectiva fue excelente, sabiendo sufrir en los muchos minutos en los que los murcianos fueron superiores y aprovechando las ocasiones con un nombre propio por encima de todos, un Catela cada vez más importante que ya fue decisivo para la victoria.

Era un partido muy especial para Álex Yepes en su regreso a Murcia para enfrentarse a un equipo en el que hizo historia con más de 200 goles oficiales en 12 temporadas (de 2009 a 2021). Y la puesta en escena barcelonista fue magnífica, con el 'Diablo' liderando una presión alta y una defensa aguerrida. También regresaba una vez más Pito y la afición 'charcutera' dio una lección de saber estar con los dos.

A los dos minutos, André Coelho estuvo a punto de rematar en boca de gol un centro-chut de Adolfo en una fase inicial de dominio azulgranas hasta el punto de que los locales no dispararon a puerta hasta el 6' con el exazulgrana Esteban como protagonista. Sin embargo, este es un deporte de goles y ElPozo se adelantó con el 1-0 (min. 8:28) en un error defensivo que aprovechó el exbético Eric Pérez para batir a Dídac.

Dyego, defendido por Rafa Santos | FCB

El equipo que dirige el 'mito' exblaugrana Javi Rodríguez se encontraron mucho más cómodos con ventaja en el marcador y se fueron haciendo dueños y señores del encuentro, subiendo la presión e impidiendo al Barça realizar su juego. Con esas premisas, el 2-0 estuvo a punto de llegar en un remate al larguero de David Álvarez y en otro disparo peligroso del excapitán de Industrias Santa Coloma.

Dídac apareció en dos ocasiones seguidas en el 14' para evitar sendos goles de Marcel y cuando peor estaban los catalanes apareció Catela para acariciar su lámpara mágica. Y el gaditano se convirtió en genio para dar la vuelta al partido con dos golazos sensacionales. ¡Pero qué bueno es!

El ex del Viña Albali Valdepeñas se marchó de todos sus rivales para fusilar a Edu en el 15' y empatar con ayuda de Pito, que saltó para no tocar la bola. Solo habían pasado 14 segundos cuando Catela lanzó con maestría y rasa una falta directa que superó al internacional portugués. ¡Del 1-0 al 1-2! Los locales bajaron tras el doble mazazo y solo ofrecieron un misil de Gadeia junto al poste al borde del descanso.

No contento con lo que había hecho, Catela volvió a aparecer a los 22 segundos de la reanudación para aprovechar por la izquierda una cesión de Dyego con un disparo imparable que tocó en la escuadra y se coló ante la impotencia de Edu y de un palacio que estuvo varios minutos completamente callado.

Poco a poco fue reaccionando el conjunto local con un jugadón de Marcel en el 23' que Dídac estuvo providencial. El partido había bajado mucho el pistón de intensidad con un Barça más centrado en defenderse y que estuvo a punto de recibir un gol en un remate de Gadeia en el 29' que se fue al poste tras tocar en Dyego.

El campeón se desperezó con un disparo de Álex Yepes que desvió Edu y Javi Rodríguez dio la camiseta de portero a Marcel a 5:56 del final y tras mucho madurar los ataques Bruno Taffy firmó el 2-3 a 1:12 del final... pero Sergio González sentenció con el 2-4 a puerta vacía.