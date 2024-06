Grimau, radiografía de un experimento fallido

El periplo de Roger Grimau en el banquillo del Barça ya es historia. El club azulgrana anunció la rescisión del contrato que vinculaba ambas partes hasta el 30 de junio de 2025, una fulminante decisión que llega tan solo un año después de su llegada.

Una decepcionante temporada en blanco en el Palau Blaugrana ha sido suficiente para que Juan Carlos Navarro y Josep Cubells, general manager y directivo responsable de la sección de baloncesto, muevan ficha en busca de nuevos retos y proyectos. Ni Grimau ni los despachos han conseguido los objetivos marcados a principios de curso.

GRIMAU, UN HOMBRE DE LA CASA

"El reto es muy bestia, ya lo sé y ahora ya siento desde el primer día mariposas en el estómago. Me siento muy fuerte y muy bien acompañado, así que no le tengo nada de miedo" fueron las palabras de Grimau en su presentación el 14 de julio de 2023, un hombre que regresaba al Barça en un momento de plena inestabilidad institucional. El club venía de anunciar los 'despidos' de Higgins, Mirotic y Jasikevicius, cimientos del último proyecto que acabaron marchándose por la puerta de atrás, y Roger venía como un soplo de aire fresco, una apuesta grande por alguien que conocía la casa.

Grimau fue la gran apuesta del club a principio de temporada / JAVI FERRANDIZ

Junto al catalán llegaron fichajes de primer nivel como Willy Hernangomez y Jabari Parker o jugadores nacionales como Joel Parra, Dario Brizuela y más tarde Ricky Rubio, que precisamente había ganado la Euroliga junto a Roger Grimau en 2010, ambos como jugadores de aquella generación dorada.

DE MÁS A MENOS

La 'era' Grimau arrancó de forma prometedora en Europa, con un 4-0 de inicio con victorias fuera de casa como Partizan de Belgrado o Olympiacos. En ACB la cosa fue más irregular, aunque en Euroliga el Barça demostraba que seguía compitiendo ante los más grandes. Las cosas empezaron a torcerse en diciembre, un mes en el que los de Grimau llegaron a sumar siete derrotas en todas las competiciones y dejaron muchas dudas en pista.

Navarro, uno de los máximos valedores de Grimau / JAVI FERRÁNDIZ

Fue tal el malestar entre los aficionados que se llegó a rumorear con una salida inmediata de Roger Grimau, pero Juan Carlos Navarro dio un paso adelante y mostró confianza plena en él: "Ha habido actitudes dentro y fuera de la pista que no nos han gustado ni son dignas de este club ni de esta camiseta" afirmó en un videocomunicado sobre los jugadores, para más tarde añadir: "Somos conscientes todos que (Grimau) está haciendo lo posible para que el equipo fluya. Confiamos en él y en los jugadores".

UN FINAL DESASTROSO

El equipo supo enderezar la situación en los primeros compases de 2024, pero el final de temporada ha sido francamente decepcionante. El Barça no consiguió clasificarse para la Final Four de Berlín, el gran objetivo de la temporada, tras caer en el quinto y definitivo partido en el Palau ante Olympiacos, que barrió a los culés en la segunda parte. En Liga Endesa la cosa no fue a mejor. Tras finalizar en tercer puesto y 'rezar' para no caer del factor pista, los de Grimau fueron eliminados por un contundente 3-0 ante el Real Madrid en semifinales, una eliminatoria que dejó muy claro que este Barça está muy lejos de competir por títulos contra los más grandes, ya sea a nivel nacional o continental.

Roger Grimau no seguirà a la banqueta blaugrana. 𝐌𝐨𝐥𝐭𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐚̀𝐜𝐢𝐞𝐬 𝐢 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐫𝐭, 𝐑𝐨𝐠𝐞𝐫 💙❤ pic.twitter.com/5QQb73T07e — Barça Basket (@FCBbasket) June 8, 2024

Los números no son buenos: De los 84 partidos que Grimau ha dirigido, el Barça ha ganado 51 y ha perdido 33. Tan solo se consiguió levantar la Lliga Catalana a principios de temporada, un logro menor para un club de estas características. "El FC Barcelona quiere expresar públicamente su agradecimiento a Roger Grimau por la profesionalidad, compromiso y dedicación que ha mostrado al frente del banquillo barcelonista. El Palau Blaugrana siempre será su casa" rezó el club en su comunicado oficial de despedida.

A Roger hay que agradecerle el trabajo bien hecho y su valentía por volver al Barça en un momento tan delicado, pero la apuesta no ha salido bien. Los directivos de la sección están obligados a acertar en sus próximos movimientos, ya sea en materia de entrenador o jugadores.