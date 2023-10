El Barça, seis partidos en 15 días y la Champions como gran colofón

Los azulgranas reciben el sábado al Alzira (20.00 h) con medio equipo recién llegado de los partidos internacionales Será el inicio de dos semanas locas que concluirán con la Ronda Principal de la máxima competición continental

El segundo de los cinco 'parones' por partidos de selecciones ha tocado ya a su fin y el Barça se entrenará en principio con todos los jugadores sanos este viernes para preparar la visita del recién ascendido Family Cash Alzira este sábado a las 20.00 horas en el Palau.

Esta doble segunda jornada de clasificación ha acercado mucho al Mundial a los internacionales españoles Adolfo, Dídac, Antonio y Catela, al tiempo que ha dejado virtualmente clasificados a los portugueses André Coelho y Erick, quienes no pudieron entrenarse ayer con el grupo. Por último, los brasileños Pito, Matheus y Dyego se pasearon en dos amistosos contra Dinamarca (7-0 y 10-0).

El Barça viene de imponerse en la pista del Noia Portus Apostoli por 5-8 y se verá las caras frente al equipo que dirige por séptima temporada consecutiva Braulio Correal y que cuenta con destacados nombres como el portero internacional Fede (ex de ElPozo y de Valdepeñas), el veterano pívot brasileño Humberto (37 años, ex de Inter y de Valdepeñas) y Rafa Usín, un talento de 36 años que no tuvo suerte en el Barça de Marc Carmona (2014-15). Además, los valencianos cuentan con dos jugadores con pasado en el filial barcelonista como Jaime Peiró (2017-18) y Hugo Alonso (2016-19).

Los de Jesús Velasco siguen arrastrando las bajas hasta el año que viene del capitán Sergio Lozano y de Ferrao, pero en principio recuperarán a un Sergio González que se perdió el último encuentro por un fuerte golpe. Será la primera parada de dos semanas intensas con un total de seis partidos y con el objetivo de dar el primer paso hacia la Final a Cuatro de la Champions.

La jornada intersemanal supondrá la dificilísima visita al mejor ElPozo Murcia Costa Cálida de los últimos tiempos con el 'mito' Javi Rodríguez que por fin dispone del equipo que él quería. Los murcianos son los únicos que han ganado los cinco encuentros disputados y recibirán a los azulgranas el martes a las 20.00 horas en un 'Palacio' que vuelve a hervir. Solo cuatro días después, otro duelo a cara a de perro el sábado en el Palau frente al Jaén Paraíso Interior (21.00 horas).

Velasco, el miércoles con un Adolfo recién llegado de la selección | FCB

La siguiente semana supondrá el regreso de la Champions con una Ronda Principal que el Barça disputará en tierras serbias con una ilusión y unas ganas especiales tras lo sucedido la pasada temporada cuando un gol en la diferencia general lo dejó sin Final Four en favor del Sporting Anderlecht.

Los de Jesús Velasco se enfrentarán al Luxol St-Andrews maltés el miércoles 25 de octubre a las 17.30 horas y el bombo ha deparado un morboso duelo en la segunda jornada precisamente contra el Anderlecht (jueves 26 a la misma hora) que ha formado un equipazo con el emblemático exazulgrana Marcenio, el exjugador del filial Marc Campàs y otros referentes como el argentino Seba Corso (ex de Industrias), el meta brasileño Roncaglio o el murciano Alberto Saura.

Para terminar, el Barça se enfrentará el sábado 28 al anfitrión Loznica Grad serbio a las 20.30 horas con el billete para la Ronda de Elite para los tres primeros del grupo. No obstante, es vital ser primero para evitar a los primeros de los otros grupos en una Ronda de Elite en la que solo los campeones accederán a la Final a Cuatro.