Gündogan, sobre su 'roce' con Araujo: "Si no estás preparado para admitir errores, no puedes tener éxito"

Cuando el desencuentro entre Gündogan y Araujo por las palabras del primero tras la eliminación en Champions contra el PSG parecía cerrada, el internacional teutón se ha referido de nuevo al tema. En una entrevista a 'Der Spiegel', Ilkay ha argumentado de nuevo el porqué del haber comentado la jugada del penalti del uruguayo e incluso se animó a dejar un nuevo mensaje. "Si no estás preparado para admitir errores, no puedes tener éxito", dijo.

"Hablé de nosotros como equipo, no solamente de Ronald. Lo verás si repasas mis declaraciones al completo. Yo también cometo errores y los admito. Si no estás preparado para admitir errores, no puedes tener éxito", declaró el internacional con Alemania, concentrado con su selección a la espera del comienzo de la Eurocopa.

Hay que recordar que, en abril, tras caer en Montjuïc ante el PSG por 1-4, Gündogan comentó la jugada del penalti de Araujo con 1-0 en el marcador, acción que supuso la expulsión del uruguayo. "En estos momentos tan cruciales tienes que estar seguro si vas a por el balón. Yo no sé si toca el balón o no... Yo prefiero conceder un gol o incluso permitir un uno contra uno. Yo no sé si llegaba al balón o no, pero dale al portero la oportunidad de pararla, o incluso dales el gol", dijo el ex del Manchester City en la zona mixta.

A dichas declaraciones replicó días después Araujo con una frase que dio pie a múltiples interpretaciones. "Tengo valores y códigos que hay que respetar", aseguró el charrúa.

"El entrenador tiene un 70-80% de 'culpa' de un equipo"

Por otra parte, en la misma entrevista publicada este sábado Gündogan también dejó una respuesta interesante al ser preguntado por el porcentaje de 'culpa' que tiene un entrenador en el éxito de su equipo. "Entre un 70 y 80%. Los entrenadores crean el modelo completo que sigue su equipo. Un entrenador realmente bueno puede hacer que un equipo sobresalga y hacer que un jugador sea más grande de lo que ya es. En el Bayer Leverkusen, Xabi Alonso convirtió a Grimaldo en un jugador de primer nivel. Nadie se fijaba en él antes de esta temporada", manifestó Gündogan.