El 'Diablo' Álex Yepes y su vuelta a la 'caldera'

El Barça visita a ElPozo el martes con el ciezano como gran protagonista tras más de una década en el club murciano "Obviamente es un partido especial. Me enfrentaré al equipo de mi ciudad en el que jugué 12 años", reconoce el pívot

El ciezano Álex Yepes encaraba el verano feliz en un Real San Giuseppe de la Serie A italiana al que llegó en 2020 después de 12 temporadas en ElPozo Murcia, club en el que formó y en el que se convirtió en un gran referente antes de salir de manera injusta por problemas con la planta noble del club.

De forma paralela, el Barça encaraba la temporada con una ficha menos por los 'recortes' que ha impuesto el club en las secciones más la lesión de larga duración de Sergio Lozano al que se espera de vuelta en febrero después del enésimo parón por partidos de selecciones. Y por si fuera poco, Ferrao sufrió el 18 de agosto una seria lesión en el tendón de Aquiles del tobillo izquierdo que ya se rompió en noviembre de 2019.

El mánager deportivo Jordi Torras se puso manos a la obra pese a las complicaciones económicas y consiguió llegar a un acuerdo con Álex Yepes, quien se mostró ilusionadísimo desde el primer momento hasta el punto de renunciar a cuatro temporadas de contrato con el equipo italiano.

Alex Yepes, con ElPozo en el Palau ante Dyego | VALENTÍ ENRICH

Con más de 200 goles oficiales en sus 12 temporadas en ElPozo, el 'Diablo' se convirtió el 30 de agosto en nuevo jugador del Barça por una temporada y el día de su debut ante el Peñíscola ya regaló una asistencia de crack a Catela. Poco a poco se ha ido poniendo en forma y por fin el pasado sábado se 'estrenó' como goleador como azulgrana con un golazo ante el Family Cash Alzira.

Con la moral alta y cada vez más cerca de su tono ideal, Álex ya cuenta las horas para el duelo de este martes en el Palacio de los Deportes de Murcia. "Obviamente es un partido especial. Me voy a enfrentar al equipo de mi ciudad en el que he jugado 12 años y del que por circunstancias tuve que salir. Volveré después de tres años fuera de España y esta vez será como rival", comentó el internacional español.

Àlex Yepes, en Murcia ante Saad en la 'era Marc Carmona' | EFE

"Yo voy a ir a ganar, está claro. Y si marco estaré feliz. Ya veré depende de la situación si lo celebro o no. Sé que me van a esperar y que irá mucha gente a animarme, porque siempre me he portado bien con la afición de ElPozo. Tengo muchas ganas de jugar en Murcia, porque además nos jugamos la primera plaza y eso es una motivación extra", recalcó el dorsal '20' del Barça.

El pívot también se felicitó por 'estrenarse' como goleador en el Barça. "Todo el mundo me decía que a ver si metía el primer gol, pero yo me lo tomaba con calma porque estoy trabajando bien y la gente de dentro sabe cómo estoy currando para llegar a mi nivel y cómo intento hacerlo lo mejor posible siempre pensando en el equipo. Estoy muy feliz por el primer gol, pero no tenía ansiedad. Lo más importante es ganar", concluyó.