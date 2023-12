Pito: "Pesó más seguir en el mejor club del mundo que la bajada de sueldo"

Pito está siendo una de las principales estrellas de la temporada tanto a nivel blaugrana como en el mundo de un fútbol sala que a sus 32 años se dispone a liderar tras el anuncio de su renovación con el Barça por otras tres temporadas, hasta junio de 2027.

Dotado de una técnica individual única, el internacional brasileño ha tenido que renunciar a una parte de su contrato para ampliar su contrato más allá de la tercera campaña como azulgrana que está disputando tras llegar al club en 2021 después de que la operación no fructificase dos años antes cuando pasó de ElPozo a Inter.

El de Chapecó ya se quitó la pasada temporada el sambenito de irregular y en la actual ha aprovechado la epidemia de bajas por lesión para echarse el equipo a sus espaldas con la gran ayuda de los Dyego, Adolfo, Catela... Pito se sinceró con SPORT y expresó sus ambiciosos deseos de cara al año que está a punto de comenzar.

¿Está en su mejor momento?

Estoy llegando, estoy cerca de mi mejor momento. Aún puedo dar un pelín más. Nunca sabes si has alcanzado tu límite, esa es mi mentalidad. Siempre creo que puedo mejorar.

¿Por qué seguir en el Barça?

Estoy en el mejor club del mundo. Para mí era un sueño jugar aquí. Entonces, ¿para qué cambiar? Estoy muy contento, mi familia también, mi hijo nació aquí… entonces, es que soy muy feliz en el Barça.

Pito vive de largo el mejor momento de su carrera / VALENTÍ ENRICH

Ha tenido que renunciar a una parte de su contrato anterior. ¿Eso le generó dudas?

Al principio claro que lo pensé un poco, porque estaba en un momento muy bueno y tenía ese hándicap de rebajar mi sueldo, pero como ya te digo pesó más el estar en el mejor club del mundo y creo que tomé una buena decisión.

¿En qué es mejor este Pito al que llegó a ElPozo en 2016?

He cambiado un montón de cosas desde entonces. He ido madurando, ganando experiencia en todas las fases de juego y sigo aprendiendo con mis compañeros y con el míster. Aún tengo mucho que mejorar. Después de los partidos miramos los vídeos con el grupo y se ve que puedo hacer muchas cosas mejor.

Duda fue un entrenador importante para usted y ahora tienes a Jesús Velasco, ¿qué le está aportando?

Desde que empecé en Brasil he tenido muy buenos entrenadores que me han aportado muchísimo. Duda fue clave, porque llegué a España, un país nuevo, muchos cambios y me ayudó un montón tener un entrenador que habla portugués. Ahora estoy con Jesús, que tiene mucha experiencia, su modo especial de jugar y te ayuda muchísimo en cosas teóricamente básicas que el jugador no percibe cuando está en la pista. Él te lo explica y te hace mejor jugador, que es de lo que se trata.

¿Le gustaría que siguiese el míster?

La verdad es que sí. Estoy a gusto con él, cada uno confía en el otro y la verdad es que está haciendo un buen trabajo en Barça.

Pito no dudó a la hora de echar flores a Jesús Velasco / VALENTÍ ENRICH

Se le ve con mucha confianza. ¿Lo nota en la pista?

La verdad es que sí. Cuando empezó la temporada en mi casa pensé y me puse la meta de hacer algo más en el equipo. Después llegaron las bajas y tuve que asumir un papel aún mayor. Eso ya te genera confianza, sobre todo si te salen las cosas. Ahora estoy bien, muy a gusto, pero todo eso es también gracias a mis compañeros.

Hasta está jugando de espaldas con lo poco que le gusta…

(Ríe). Sí, es que sin Ferrao me toca a mí quedarme ahí de pívot fijo. No es una virtud mía, pero tengo que cambiar cosas por las bajas y también estoy haciendo un poco ese papel, así que poco a poco me voy adaptando.

¿Habla mucho con su amigo Ferrao? ¿Cómo está?

Es muy duro lo que le ha pasado. Es la segunda cirugía y encima ahí (en el tendón de Aquiles), que es una de las peores. Tardó en volver, peleó mucho, lo consiguió y se volvió a lesionar. De todas formas, de cabeza está bien y además sabe que no queda otra. Estoy convencido al cien por cien de que volverá mucho más fuerte.

¿Qué importancia tendrá la vuelta de Sergio Lozano?

Sergio siempre aporta muchísimo. Es nuestro capitán, tiene una presencia muy fuerte en el grupo y ya se notaba solo cuando empezamos a verlo a pie de pista siguiendo los entrenamientos. Empieza a hablar, presionar y me encanta que ya esté a punto de volver.

Pito está deseando que vuelva Sergio Lozano / VALENTÍ ENRICH

¡Pero es un incordio en los entrenamientos!

Sí, sí, está ahí siempre metiéndose con los demás, picando a la gente y eso es positivo para que la intensidad sea alta.

¿Está preparado para asumir el reto de ser el líder del equipo quizá junto a Dyego y Sergio Lozano?

La verdad que sí, pero como tú has dicho no soy solo yo. Estoy tranquilo y no pienso mucho en eso. Intento dar el máximo en la pista, enseñar mi juego y motivar a la gente. De mi parte nunca va a faltar ese empeño.

¿Qué reto se plantea de cara al futuro?

Estando aquí con esta camiseta, el reto es siempre estar lo más alto posible. Tiene que ser ganar esta Champions y… ¿por qué no las otras tres de mi contrato? Y si Inter ganó cinco ligas seguidas, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Hay que ser ambiciosos y esa es mi mentalidad. Nadie puede dudar de este equipo y vamos a pelear por todo.

La clasificación para la Final Four de la Champions fue casi un milagro con tantísimas bajas. ¿Influyó mucho lo que sucedió el año pasado?

Pues yo creo que sí. En 2022 fallamos por un cúmulo de circunstancias y no podíamos quedarnos dos años fuera de la Final Four. Eso el Barça no se lo puede permitir. Ha sido muy difícil con tantos lesionados, pero teníamos que clasificarnos como fuese. Ya estamos ahí y a ver si conseguimos ganarla.

Pito será azulgrana al menos hasta 2027 / VALENTÍ ENRICH

¿Qué se dice en el vestuario antes de salir a jugar hasta con ocho bajas?

Dentro hasta hemos hecho broma. ¿Solo estamos nosotros, no viene nadie más?, nos decíamos a veces. Después en la pista cada uno trata de dar un poco más, aunque nos tranquiliza la calidad que tienen los del filial. Touré, Kokoro, Aniol, Tapias… todos lo están haciendo muy bien.

¿Ve algo especial a Touré?

Sí, sí. Tiene mucha facilidad para regatear y para correr por toda la pista. Lo tiene todo para ser de los mejores en el futuro, aunque que le falta un poco de experiencia, una cosa normal a su edad.

¿También le tiene ganas al Mundial?

Eso también es lo más grande y además es el título que me falta. Yo solo jugué un Mundial y acabamos terceros. Es un reto muy bonito y seguramente esta vez voy a llegar al cien por cien de mis posibilidades.

Pito, con Ferrao en la 'verdeamarelha' / EFE

Explique un poco por qué se celebró tanto ese bronce en Brasil…

A ver, está claro la cultura de Brasil no es celebrar un tercer puesto en fútbol sala ni tampoco la de los jugadores, pero tiene mucho mérito lo que hicimos. No nos juntamos en todo el año por el covid y cuando llegó la última fecha FIFA antes del Mundial al segundo día aparecieron cinco positivos y enseguida otros cuatro. No teníamos ni portero para entrenar con casi todo el equipo encerrado en el hotel. Jugamos el primer partido con un solo entrenamiento en todo el año. Fuera de Brasil eso no se supo mucho, porque preferimos no airearlo. Queríamos ganar el Mundial, pero hay que valorar la tercera posición en esas condiciones. Ahora ya no hay excusas y tenemos que ir a por el título.

Pues una difícil para acabar. ¿Prefiere la Champions o el Mundial?

Mmmm… vamos a dejarla en aire. ¡Las dos cosas!