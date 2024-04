La remontada ante el Chelsea y el espejo de Eindhoven

El Barça femenino nos ha dado ya muchas lecciones y ha dado muestra de cómo se pueden hacer muy bien las cosas en poco tiempo, tanto a nivel de gestión como de resultados deportivos. Hoy ante el Chelsea aparece una nueva oportunidad de demostrar que son capaces de remontar.

El partido de ida de las semifinales de la Champions contra el Chelsea no salió como estaba previsto y es que nos tenían muy malacostumbrados a saldar con éxitos sus partidos en casa, pero este equipo ha demostrado que sabe ganar de todas las maneras posibles. El 0-1 con el que terminó el primer encuentro de la eliminatoria pone las cosas cuesta arriba al equipo de Giráldez, pero las jugadoras no paran de demostrar que no se cansan de ganar y ahora tienen la oportunidad de corroborar que no solo saben brillar cuando las cosas van en el ‘modo fácil’ en el que parece que jueguen.

En Eindhoven, en la pasada final de la Champions, la segunda para el equipo blaugrana, el equipo encajó dos goles del Wolfsburgo en la primera mitad y fue capaz de recuperarse física y mentalmente para darle la vuelta al partido (2-3) en tan solo un descanso. Ese espíritu de Eindhoven ha estado presente en la rueda de prensa previa al encuentro y en la cabeza de todos desde que terminó el partido en Montjuïc. El Chelsea juega el papel de ‘bad girls’ en esta eliminatoria e intentan sacar de quicio al Barça en el terreno de juego y fuera de él, pero es la hora de demostrar la inteligencia en el juego y en el vestuario para de manera muy tranquila intentar imponerse a un conjunto ‘blue’ que tiene muchas ganas al Barça. Pegaron primero, es cierto, pero ahora toca la respuesta de Aitana, Mariona y compañía.