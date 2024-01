La 'Década Prodigiosa' de Dyego en el Barça

Hace ya más de 10 años, el brasileño Dyego Henrique Zuffo (34 años) debutó con el Barça el 19 de febrero de 2014 en una victoria liguera en Peñíscola (0-6). Tres días jugó en el Palau en la Copa ante el Hospital Llevant Manacor, ahora Mallorca Palma (4-2). Y el 17 de marzo se ‘estrenó’ como goleador ante el Sala 10 Zaragoza (7-2).

Una década después, el ala de Palmitos tiene contrato hasta junio de 2025 y al menos cumplirá dos lustros y medio siendo clave en los éxitos de la sección. Dos meses después de su debut, Dyego marcó en la prórroga de las ‘semis’ de la Champions en Bakú ante el Araz (4-4 y pase por penaltis) y en la final contra el Dinamo (2-5).

El Palau lleva desde 2014 disfrutando de la magia del brasileño y de su ‘Dieguinha’, esa jugada en la que encara a los rivales en la banda izquierda hasta ganar la partida de ajedrez y marcharse y anotar goles, asistir... es un maestro del desequilibrio.

“Los primeros meses fueron muy duros, pero en esa Final Four tuve bastante protagonismo y ganamos el título. Fue como un clic. A partir de entonces empecé a sentirme muy a gusto y a hacer lo que sabía. Después se acabó la temporada y pude ir a casa a descansar después de un año y medio sin parar,” explicó el brasileño a SPORT.

Dyego, con Marc Carmona y Jordi Bordas en su presentación / VALENTÍ ENRICH

Con una profesionalidad a pruebas de bombas y una regularidad increíble, Dyego ha amasado un excelso palmarés con tres Champions (le falta la de 2012 en Lleida), cuatro Ligas, tres Copas de España, cinco Copas del Rey, tres Supercopas de España y seis Copas Catalunya. Junto a ello y pese a que siempre antepone el equipo a sus intereses, fue elegido MVP de la liga por la LNFS en la temporada 2016-17. Solo Sergio Lozano ha ganado más títulos que él en el Barça.

"Nunca habría imaginado estar aquí 11 temporadas y media. Fíjate que cuando llegué, Marc Carmona me ofreció tres años y medio y yo le dije que no, que era mucho tiempo, que mejor dos y medio. Y mira, esta es la décima completa. Para mí es un privilegio estar aquí tanto tiempo", explica.

"Los aficionados recuerdan mi gol en el último segundo contra Inter (el del 3-3 en un Palau repleto en la final de la Liga 2017-18), aunque al final no ganamos el título. Otro momento fue la semifinal de la Champions en 2022 cuando íbamos perdiendo 3-0 en Riga contra el Benfica y yo marqué el 3-4, que después ganamos en la prórroga. Eso fue histórico", recuerda.

Dyego es uno de los ídolos del Palau / VALENTÍ ENRICH

El caso es que Dyego ya fue decisivo para Marc Carmona, quien fue determinante en el crecimiento y en la adaptación de un jugador que brilló con luz propia con Andreu Plaza y ahora es clave para Jesús Velasco y para el mánager de la sección, Jordi Torras.

"De momento me queda año y medio de contrato y seguiré haciendo lo mismo. Solo pienso en lo que puedo hacer. No puedo sentarme encima de lo que he hecho y relajarme. Eso conmigo no existe. Lo hecho es pasado", explica con una espectacular filosofía de trabajo.

Y de cara al futuro cierra con una reflexión preciosa: "Tengo la satisfacción de decir que he sido el jugador que siempre quise ser. Mi único plan es que quiero volver a mi país y vivir allí, pero no sé cuándo. Depende de cómo vayan las cosas. No sé, creo seré agricultor, tranquilo en el campo y cuidando mis inversiones. Espero tener otro hijo y pasar tiempo con mis padres, que salí de allí con 15 años, ya llevo prácticamente 20 años fuera y ellos se van haciendo más viejos".