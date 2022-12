El Barça anuncia la renovación de Dyego hasta 2025

El brasileño, pieza clave en el esquema de Jesús Velasco, cumplirá 13 años de azulgrana al final de su nuevo contrato La de Dyego es la primera de tres renovaciones a las que seguirán las de Adolfo y Matheus en los próximos días

Tal y como estaba previsto, el Barça de fútbol sala anunció este viernes la renovación del ala brasileño Dyego Zuffo, de 33 años, por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2025, una importante noticia para Jesús Velasco que tiene en el jugador a una de sus piezas clave.

Fichado en el verano de 2013 procedente del Krona Joinville brasileño, Dyego se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes de la sección y su continuidad era vista en el club como una operación estratégica para blindar al proyecto.

La del dorsal '7' es la primera de las tres renovaciones que el Barça anunciará en los próximos días. Adolfo y Matheus Rodrigues, cuyos contratos también vencían al final de la presente campaña, serán los siguientes y extenderán su vínculo con la entidad azulgrana hasta 2026.

Un palmarés de ensueño

Durante esta década en el Palau Blaugrana, Dyego ha ganado tres Liga de Campeones, tres títulos de Primera División, tres Copa de España, cuatro Copas del Rey y dos Supercopas de España.

Además, el ala brasileño es actualmente el quinto máximo goleador histórico de la sección con 179 tantos, solo superado por Sergio Lozano, Ferrao, Wilde y Fernandao.

"Cuando acabe el contrato habrán sido 12 años en el club, ya me siento de aquí. He formado una familia y he tenido una hija en Barcelona. Llegué siendo un niño y ahora soy un hombre. Estoy disfrutando mucho de este trayecto", afirmó Dyego en declaraciones a los medios de comunicación del club catalán.

Contento con la renovación

El brasileño se mostró satisfecho por la renovación: "Era lo que quería. Me siento muy a gusto en el club y sigo disfrutando en la pista. Estoy en plena madurez, en el mejor momento de mi carrera y puedo aportar aún muchas cosas para intentar lograr los objetivos".

Asimismo, el máximo responsable deportivo de la sección, Jordi Torras subrayó "el esfuerzo económico" de Dyego para adecuar su salario a las restricciones del club, algo que "pone de relieve su compromiso" con la entidad.