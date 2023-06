Dyego: "Tenemos que saber utilizar nuestras armas"

El brasileño confía en el apoye del Palau ante Inter y destaca la importancia "de minimizar los errores" "Si nos centramos en lo que nos pide el míster, somos superiores a cualquier rival", dijo Sergio González

El Barça afronta este sábado a las 19.00 horas en el Palau el primer partido de las semifinales al mejor de tres frente a Movistar Inter, un equipo que lo dejó fuera de la Copa de España en las semifinales y al que superó en la misma ronda de la Supercopa de España. El cuadro azulgrana no podrá contar para este encuentro con el sancionado Dídac ni con Sergio Lozano, quien vive un nuevo calvario en la recuperación de su cuarta lesión grave en la rodilla derecha.

Como siempre en las grandes citas, Dyego será clave. "El equipo está en buen momento después de los dos grandes partidos que hicimos en cuartos. Es verdad que el último partido contra Inter no nos salió bien (5-2), pero nos tenemos que quedar con la primera parte que hicimos, porque jugamos muy bien y tuvimos muchas ocasiones. Ellos salen muy rápidos a la contra y van a intentar apretar. Será un partido de final, un clásico mundial y un partido muy competido. Tenemos que tener paciencia, saber atacar bien, mantener la posesión cuando podamos, defender bien y cometer los menores errores posibles", explicó el brasileño.

Sobre los malos resultados en los últimos partidos de la fase regular, el ala azulgrana no cree que fuese "un problema de confianza. Simplemente las cosas no estaban saliendo, pero este equipo nunca ha tenido dudas de su capacidad y nunca le han faltado ganas. Simplemente a veces las cosas no fluyen y la única solución era seguir trabajando. Es lo que hemos hecho y ahora estamos preparados para la guerra en las semifinales".

"Tenemos que estar preparados y sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy dinámico y tenemos que saber utilizar nuestras armas de la mejor manera. Esperamos el Palau de siempre, el de todos los partidos. Que la gente nos anime. Es importantísimo ganar el primer partido, porque nos daría una gran ventaja y jugando en cada tenemos mucha más fuerza", añadió el de Palmitos.

Máximo realizador del equipo en la liga con 20 goles, Sergio González se expresó en la misma línea. "Ya pudimos ver en el último partido de la liga regular que Inter tiene un equipazo, que compiten muy bien. Creo que fuimos mejores y tenemos muchas cosas que extraer de aquel partido pese a que perdimos por 5-2. El Palau tiene que ser un fortín y nos tenemos que llevar el primer punto. Espero un Palau que queme, un auténtico infierno, que la afición nos empuje cuando lo necesitemos. Nosotros daremos el máximo en la pista", comentó el de Montcada.

"Son un equipo muy intenso, que corre mucho. Su entrenador también tiene las cosas muy claras y buscan mucho las espaldas. Su identidad es el punto fuerte, pero creo que somos mejores y el Palau tiene que ser crucial. Iremos a por todas. Estamos concienciados de que esta liga es crucial. Los objetivos están muy claros y el equipo está entrenando superbien. Todos sabemos la importancia que tiene este partido", prosiguió el catalán.

"No veníamos jugando mal pese a los resultados y ahora en los cuartos de final hemos dado el paso que necesitábamos para que este juego se convierta en goles. Como plantilla somos la mejor del mundo y si nos centramos en hacer nuestro trabajo y en lo que nos pide el míster, somos superiores a cualquier rival", concluyó Sergio González.