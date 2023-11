Yildiz, el ‘Del Piero’ turco que asombra a Europa

El atacante de la Juventus marcó un golazo ante Alemania y celebró como la leyenda bianconera A sus 18 años ya es una de las joyas de la corona de la Vecchia Signora con contrato hasta 2027

El fútbol turco está de celebración. Pese a ser un amistoso, la victoria ante Alemania manda un aviso de cara a la próxima Eurocopa, ya que el cuadro de Vincenzo Montella continúa confirmándose como una de las selecciones en mejor estado de forma. Además ha visto como emerge una nueva figura, Kenan Yildiz, uno de esos jóvenes que aparentan que van a destacar en el continente europeo.

Con tan solo 18 años, el futbolista alemán de ascendencia turca anotó un golazo en su debut como titular con el equipo nacional absoluto, lo que lo impulsa hacia el reconocimiento. El jugador de la Juventus, que logró un sorprendente fichaje gratuito del Bayern hace un par de temporadas, celebró su gol imitando a su ídolo, Del Piero, sacando la lengua en un gesto que promete repetir una y otra vez.

El sábado pasado, Del Piero comentó en sus redes el gol y la celebración del delantero. Si la Juventus dejó al Bayern en una situación difícil al hacerse con uno de los grandes talentos de Europa sin costo alguno, lo mismo ha logrado Turquía con Alemania.

El delantero nació en Alemania, ya que su madre es originaria de Baviera, pero su padre de nacionalidad turca. Alemania tentó en convocarlo, mientras que Turquía dio el paso con decisión. Debutó como titular en Berlín con la absoluta marcando un golazo que lo coloca en la misma categoría que Güler, jugador del Real Madrid.

"Mi madre es alemana y mi padre turco. He jugado con Turquía desde la Sub-17 y estoy muy orgulloso de ello. Alemania nunca se puso en contacto conmigo. Así que la opción no ha existido, la cuestión no se ha planteado y estoy muy contento de jugar con Turquía", comentó.