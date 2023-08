Sergio Ramos, sin equipo a un mes de cerrarse el mercado

El camero se entrena en solitario para seguir en forma mientras espera una oferta que le convenza La MLS es la principal interesada en que vaya a jugar buscando igualar el potencial millonario saudí

A falta de un mes para el cierre del mercado de fichajes en las principales sligas, Sergio Ramos se encuentra sin equipo. El camero se sigue entrenando en solitario esperando una oferta que pueda satisfacer sus intereses y necesidades a sus 37 años.

El central estaba en el PSG desde 2021. Tras una desastrosa primera temporada lastrada por las lesiones, el ex del Real Madrid había conseguido hacerse un sitio en el once inicial de Galtier. Sin embargo, el pasado 2 de junio la entidad parisina anunció que no le renobaba y que el croata Milan Skriniar le sustituiría en el centro de la zaga.

Desde entonces Ramos no ha parado de ofrecerse a diferentes equipos europeos. Uno de ellos fue el Sevilla. Pero desde la entidad hispalense, su vicepresidente José María Del Nido Carrasco aseguró que pese a tener buena relación con el jugador y su representante, no contaban con el: “A día de hoy Sergio Ramos no es ninguna opción. Nosotros tenemos buena relación con René. Pero en relación a Sergio no hay ninguna conversación. Es un grandísimo jugador que se ha criado en nuestra cantera, pero a día de hoy no es una opción para el Sevilla”.

Hasta el momento la MLS ha sido quien ha mostrado un mayor interés para llevarse al camero. La liga estadounidense de fútbol quiere igualar el potencial millonario de Arabia Saudí apostando por la calidad y equipos como Los Ángeles FC podrían fichar a Ramos buscando plantar cara al Inter Miami de Messi, Busquets y Jordi Alba. Sin embargo no ha llegado ninguna oferta en firme todavía. Precisamente el país asiático también habría preguntado por Sergio Ramos, pero también sin nada serio por el momento. El mercado de fichajes se cierra el 31 de Agosto y empiezan a llegar las urgencias para un jugador que tras una trayectoria deportiva brillante, ahora no encuentra un equipo donde poner la puntilla a su carrera.