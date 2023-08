¡Qué presentación de Ziyech ante más de 50.000 aficionados!

Hizo su aparición en las gradas del RAMS Park después de que el Galatasaray lograra una victoria de 2-0 sobre el Trabzonspor Ziyech no solo compartió la celebración con los aficionados, sino que también encabezó los cánticos que resonaron en el estadio

El Galatasaray da la bienvenida a un nuevo refuerzo de renombre, ya que el extremo Hakim Ziyech se une al equipo en calidad de cedido por una temporada, procedente del Chelsea, con la opción de compra en el horizonte.

Este movimiento ha involucrado una tarifa de préstamo de 3 millones de libras esterlinas, un trato que permite al Galatasaray beneficiarse de la experiencia y habilidades de Ziyech en su plantilla durante la próxima temporada. Sin embargo, el club turco también ha asegurado la posibilidad de hacer que esta colaboración sea a largo plazo, con una opción de compra de 2.4 millones que podrían hacer efectiva el próximo verano.

La llegada de Ziyech al Galatasaray no pasó desapercibida para los apasionados seguidores del club. El extremo de 30 años hizo su aparición en las gradas del RAMS Park después de que el Galatasaray lograra una victoria de 2-0 sobre el Trabzonspor.

En ese momento, Ziyech no solo compartió la celebración con los aficionados, sino que también encabezó los cánticos que resonaron en el estadio. En un gesto simbólico, colocó un dedo en sus labios, silenciando momentáneamente a la multitud antes de inundar nuevamente el ambiente con energía y entusiasmo.

