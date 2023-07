Dardo de Ziyech por sus problemas físicos

Tras no haber pasado reconocimiento con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Ziyech deja entrever su buen estado de forma compartiendo una foto en Instagram Su fichaje por el club saudí continúa en stand-by. Mientras, en las últimas horas aparece una nueva oferta a la baja por el marroquí

Uno de los objetivos para reforzar el equipo donde milita Cristiano Ronaldo, Ziyech, lanza un dardo en contra de sus detractores por no haber pasado el reconocimiento médico con el Al Nassr con el que estaba todo hecho tras pactar con el Chelsea.

A través de Instagram, el jugador ha colgado una foto tirado en el terreno de juego, supuestamente después de haber hecho entrenamientos sobre el campo. En el mismo post, Ziyech se ríe irónicamente sobre sus problemas de rodilla, "Knee problems, right? (Problemas de rodilla, ¿no?)". Por el momento, no sabe nada más alrededor de su fichaje 'caído'.

“Knee problems, right?”. 😂



Hakim Ziyech after reports of medical tests failed @ Al Nassr. pic.twitter.com/OBnvE4xaYq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 4 de julio de 2023

Según apuntan desde Inglaterra, parece que en las últimas horas ha habido nuevos contactos con el jugador, pero esta vez con una oferta a la baja. Un contrato ya estipulado hasta 2026 y con un salario astronómico no parece una opción en estos momentos para el club saudí. La parte que sale, pero parada de esta situación a nivel económico es el Chelsea, que después de cerrar el fichaje en 17 millones de euros y liberar un salario alto, debe esperar para resolver el futuro de su extremo zurdo.

Pero, no es la primera vez que se frustra la salida de Ziyech como jugador 'blue'. El pasado invierno el PSG tocó a la puerta del jugador, pero la documentación no llegó a tiempo y no pudo cambiar Londres por París. Todo abierto después de haber iniciado el mercado veraniego hace 3 días.