La prensa inglesa estalla contra el City y los cánticos en el Etihad contra Bobby Charlton: "Bochorno, verguenza..."

Un sector de los aficionados del City protagonizó bochornosos cánticos en contra de la leyenda del United El club 'cityzen' ha emitido un comunicado condenando los cánticos y pidiendo perdón a la familia y amigos de Bobby Charlton

Los lamentables cánticos en contra de Bobby Charlton de algunos aficionados del Manchester City protagonizan las portadas de hoy de la prensa británica. Inglaterra se tiñó de luto este fin de semana al conocer la muerte de la leyenda inglesa del Manchester United. Sin embargo, algunos aficionados del City protagonizaron unos bochornosos cánticos con relación a la muerte de Bobby Charlton durante el partido contra el Brighton.

"Charlton en una caja", cantó un pequeño sector de la grada del Etihad Stadium en el descanso del encuentro contra el Brighton.

These city fans have no respect absolutely disgusting they are



pic.twitter.com/5VLCutKOAL