Mourinho explica los motivos de su rechazo a Portugal

El técnico era uno de los favoritos para hacerse cargo de la selección portuguesa "Era la única opción", según el propio 'Mou'

José Mourinho, técnico de la Roma, ha revelado el motivo por el cual declinó la oferta de la Federación Portuguesa de Fútbol para convertirse en el nuevo seleccionador del equipo nacional. Portugal se quedó sin entrenador tras la salida de Fernando Santos después de caer contra Marruecos (1-0) en los cuartos de final del último Mundial.

"Quiero agradecer al presidente de la Federación Portuguesa. Me dijo que no era la primera opción que tenían, sino la única y que haría todo lo posible por traerme a casa y eso me llena de orgullo", reveló 'The Special One'. Tras el fin de la era de Fernando Santos, que dejó una Eurocopa y una Liga de Naciones en las vitrinas portuguesas, José Mourinho fue el principal candidato para hacerse con el puesto. Incluso se llegó a rumorear que el ex entrenador del Chelsea y Manchester United podría ejercer como técnico de la Roma y Portugal al mismo tiempo.

No obstante, el estratega, ganador de la Champions League en 2004 y 2010 - con el Porto e Inter, respectivamente -, se mostró fiel al proyecto que tiene en su club. "Me negué a entrenar a Portugal porque estoy bien aquí en la Roma", añadió el entrenador. Con la escuadra 'giallorossa' Mourinho ya sabe lo que es celebrar un campeonato. En la temporada pasada, su Roma conquistó la Conference League tras derrotar al Feyenoord en la final de Tirana. Ese triunfo significó el primer título de los romanos en los últimos 14 años. El compromiso de 'Mou' con su equipo también lo habría llevado a rechazar a Brasil, que de igual manera se habría estrellado con la negativa del técnico a hacerse con el puesto tras el adiós de Tite.