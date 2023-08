Luciano Sánchez exculpa a Marcelo de su escalofriante lesión

La imagen impactó mucho sobre como quedó la rodilla de Sánchez tras un choque fortuito con Marcelo El defensor de Argentinos Juniors fue dado de alta y en principio será operado dentro de tres semanas

Luciano Sánchez tuvo una lesión escalofriante que dejó al jugador al hospital con una luxación en la rodilla izquierda. En la salida del hospital ha exculpado a Marcelo: "Que se quede tranquilo, fue una jugada desafortunada", afirmó el jugador de Argentina Juniors. El jugador se desizo en elogios al exdefensor madridista: "Me enteré de que Marcelo me había buscado en el vestuario. Ya lo admiraba antes como futbolista y ahora también como persona. No tiene nada que reprocharse. Ya se lo dije".

El propio jugador a la salida del hospital ha hablado del suceso: "Al principio hubo mucho dolor, pero por suerte me pudieron corregir la rodilla en el momento y eso me alivió mucho. La noche la pasé tranquilo. Ahora hay que esperar que se deshinche para hacer otros estudios y determinar cuándo operarme".

El jugador del Bicho se expresó en la puerta del sanatorio: "Marcelo me escribió. Sé que fue sin intención. Lo admiro como jugador y ahora también como persona. Nada que reprocharle a él, que se quede tranquilo", dijo. pic.twitter.com/odIT3cycZL — TyC Sports (@TyCSports) August 2, 2023

La lesión impactó mucho por la cosecuencia que produjo de una separación de la tíbia y el peroné. Según explicó Alejandro Roncoroni, médico y secretario general del club de Buenos Aires, en una entrevista a 'D-Sports Radio', dio detalles de la jugada que provocó esta lesión nunca vista, según él mismo: "En 23 años como médico nunca vi una lesión así, Villani en 40 años me dijo lo mismo. Es casi una separación de la tibia y el peroné. Hay rotura de cruzado anterior, posterior y ver cómo están los meniscos. Es una luxación completa de rodilla". Será una recuperación para Lucian Sánchez muy dura, sin ninguna duda.