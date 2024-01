Henry confiesa que tuvo depresión: "Lloraba todos los días"

"Estuve mintiendo durante mucho tiempo porque la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir. A lo largo de mi carrera, probablemente pasé por períodos de depresión. Soy la persona que soy por esos momentos". Es la desgarradora confesión de Thierry Henry, exjugador del Barça y de la selección francesa, en el podcast 'The Diary of a CEO', donde ha hablado de su infancia y los momentos más duros de su vida.

"Cuando era joven no recibía mucho amor y cariño", explica el exdelantero. "La primera vez que mi padre me abrazó, me dijo: 'este bebé será un gran jugador de fútbol'. A partir de entonces, fui programado para el éxito. Mi padre tomó el control total de mi cuerpo y fue difícil. Nunca estuve feliz cuando marqué. Siempre busqué su aprobación".

Además, Henry afirma que uno de los períodos más duros fue la época del COVID: "Me puse una capa. Tendemos a correr en lugar de afrontar nuestros problemas. Estaba aislado y no poder ver a mis hijos durante un año fue duro. A mí me tuvo que pasar algo así para entender mi vulnerabilidad. La empatía, el llanto. Lloraba casi todos los días sin motivo alguno. Me salían las lágrimas. No sé por qué".

"Estaba llorando, pero técnicamente era el joven Thierry el que lloraba. Estaba llorando por todo lo que no consiguió", explica conteniéndose las lágrimas en un relato lleno de verdad y emoción.