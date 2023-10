Thierry Henry pone voz a la salud mental en el fútbol

El seleccionador sub 21 de la selección francesa asegura que "ya no es tabú admitir que tienes miedo o que no te sientes bien. Antes era tabú" El que fuera jugador del Barcelona hizo una profunda reflexión con relación al intento de suicidio de Alexis Beka Beka

Thierry Henry, ahora seleccionador sub 21 de la selección francesa, es partidario de romper tabús y defiende que hay que afrontar sin tapujos los problemas de salud mental que genera el fútbol, a raíz de lo ocurrido con el futbolista del Niza Alexis Beka Beka.

El jugador del OGC Niza amenazó con tirarse desde un viaducto de Francia, según informan medios franceses. El joven habría conducido con su vehículo hasta el viaducto de Magnan, a la altura de la autopista A8 en Niza, en plena Costa Azul, y se habría detenido en el arcén, bajándose del vehículo. El futbolista informó de sus intenciones de tirarse desde 100 metros de altura, por lo que las autoridades, entre servicios de emergencia y gendarmería, negociaron con él. Al lugar también se desplazó un equipo de psicólogos, que colaboraron con el joven para evitar una tragedia

El exjugador considera que es un tema capital: "Es muy importante, sí quiero hablar de esto y hacerlo más. Estamos hablando de gente muy joven, pero creo que todos tenemos problemas en esta sala. Todos hacemos nuestro trabajo y todos tenemos problemas que pueden ser difíciles de ocultar. El cerebro tiene un poder enorme sobre los seres humanos, siendo algo que nos controla".

Henry dice que las cosas han cambiado: "Ya no es tabú admitir que tienes miedo o que no te sientes bien. En mi época, esta situación no se daba... llorar era imposible en un vestuario", en relación con lo sucedido con Beka Beka.

"Cuando vimos estas imágenes en el puente, todos miramos también nuestros propios problemas. Yo, como todos los demás, los escondo y los enmascaro. Tratamos de hacer cosas para no pensar en ellas, pero de vez en cuando algunas personas lo superan. Afortunadamente, no pasó nada", detalló el que fuera internacional con la selección de Francia.