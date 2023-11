Henry opina que Juninho chutaba mejor las faltas que Roberto Carlos

"Con Juninho, una falta era un penalti. Podía hacer flotar el balón y cambiar su trayectoria", aseguró El exdelantero del Barcelona y del Arsenal explicó una curiosa anécdota de cuando ambos jugaron juntos en la MLS

Hasta los mejores jugadores pueden verse abrumados por el talento de sus compañeros. El último ejemplo lo ha dado recientemente Thierry Henry, que en una conversación en la cadena francesa 'Téléfoot' no dudó en señalar a Juninho Pernambucano, pieza clave en la época dorada del Olympique de Lyon en la primera década de los 2000, como el mejor lanzador de faltas de la historia.

"Juninho (es el mejor tirador de faltas de la historia), no hay más, se acabó. ¿Roberto Carlos? Diferente. Si golpeo como Juninho, me hago daño. Si quiero ser como él, tengo que volver a mi infancia para ponerme zapatos ortopédicos", declaró el que fuera 123 veces internacional con la selección francesa.

En plena respuesta, Henry recordó una sesión de lanzamiento de faltas directas cuando él y Juninho compartían vestuario en los New York Red Bulls de la MLS en la temporada 2012-2013: "Al principio pensé que no estaba haciendo flotar el balón a propósito. Una vez, en el entrenamiento, le dije: 'Juni, no lo haces a propósito'".

"Me lo demostró. Primer córner, segundo córner, el balón flotaba. ¡Le dije, perdón! Si puedes cambiar la trayectoria de la pelota y hacerla flotar donde quieras... Normalmente presionas un botón. Con Juninho, una falta era un penalti”, concluyó admirado el exdelantero del Arsenal y el Barcelona.