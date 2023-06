¡Escándalo racista en el Nueva Zelanda - Qatar: abandonaron el partido!

El encuentro entre las selecciones de Nueva Zelanda y Qatar fue suspendido en el descanso por insultos racistas Un jugador neozelandés fue presuntamente abusado racialmente por un rival qatarí en el terreno de juego

El mundo del fútbol ha vuelto a vivir un nuevo lamentable episodio racista. En esta ocasión, el escenario ha sido el encuentro entre las selecciones de Nueva Zelanda y Qatar en un partido amistoso que fue suspendido en el descanso por insultos raciales.

El partido entre los combinados nacionales neozalandesés y qatarí estuvo marcado por un presunto episodio racista que sufrió Michael Boxall, defensa del conjunto oceánico, por parte de un rival qatarí en el terreno de juego.

La selección de Nueva Zelanda se puso al corriente de la situación en el descanso del partido y pidieron medidas oficiales a los colegiados. La negativa de suspender el encuentro por parte de los árbitros fue decisiva para que los jugadores neozelandeses no saliesen al terreno de juego tras el descanso.

La versión de Yusuf, el jugador qatarí que presuntamente fue el protagonista de los insultos, es que mantuvo un intercambio de palabras con Michael Boxall, pero en ningún caso usó lenguaje racial o discriminatorio. De hecho, según el qatarí fue él mismo quien fue abusado racialmente durante el partido.

📄 PRESS RELEASE | Statement from the Qatar Football Association clarifying what happened during our national team’s friendly against New Zealand, on 19 June 2023 pic.twitter.com/U48GtGsc76