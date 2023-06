Jasikevicius, contundente: "Escucho mucho sobre Vinicius pero ahora nos toca hablar a nosotros"

El entrenador del Barça denunció los insultos racistas recbibidos por Nnaji en la previa del partido Sarunas Jasikevicius comparó la situación con la de Vinicius, y reclama ahora las mismas sanciones

James Nnaji, jugador nigeriano del Barça, fue objeto de insultos racistas a su llegada al Wizink Center antes del tercer encuentro de la final ante el Madrid, una ofensa que no pasó por desapercibida en la rueda de prensa post partido, en la que Jasikevicius denunció la situación y reclamó las mismas consecuencias que se han visto en el futbol con el caso Vinicus.

El lituano no se cortó ni un pelo: "Es una cosa lamentable, no puede ser, lo escucho mucho hablando de Vinicius y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa, porque esto tiene que parar ya" aseguró, haciendo referencia a las sanciones que el Valencia recibió tras detectar insultos racistas en uno de sus fondos en el partido ante el Real Madrid: cierre de tres partidos de la grada y multa de 27.000 euros.

Lo vivido ayer en los aledaños del Wizink Center fue otro capítulo lamentable, y en el conjunto azulgrana ya reclaman medidas y consecuencias duras para aquellos que partcipasen en los insultos racistas, individuos que pueden ser identificados gracias a unos vídeos que circularon por redes sociales antes del inicio del partido.

Las palabras de Saras Jasikevicius sobre los insultos racistas que ha recibido James Nnaji a la llegada al pabellón. pic.twitter.com/zXYUMy3426 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 20, 2023

"Esto no va con los valores del Real Madrid y con sus seguidores y tenemos que estar muy enfadados. Esto no puede ser, me da igual que sea un jugador del Real Madrid o del Barça o de otro equipo, no puede ser, hay que controlar esto y pelear contra esto y lo vamos a hacer porque más importante que el título es esto" afirmó contundente Jasikevicius.

Paralelamente a estas denuncias, el técnico también se mostró alegre por la victoria y consecución del título de Liga Endesa 2023, un trofeo que calma las aguas tras un último mes movido en las oficinas de la sección azulgrana.