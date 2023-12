¡Un equipo galés se enfrenta a una sanción de 141 puntos!

El Pontypridd United, de la Primera división galesa, podría enfrentarse a una deducción de 141 puntos debido a una serie de irregularidades económicas y contractuales de las que le acusa la federación galesa (FAW, por sus siglas en inglés).

El Pontypridd ha sido declarado culpable de 18 cargos por irregularidades financieras y se le han deducido seis puntos, pero podría perder 135 puntos adicionales en caso de que alineen a algún jugador fuera de contrato antes del final de la temporada 2024-2025.

La FAW les acusó de no pagar el dinero que adeudan a los futbolistas así como de no cumplir las obligaciones contractuales que tenían con los mismos, además de no haber registrado a los jugadores correctamente y haber cometido alineación indebida.

La comisión independiente que ha llevado el caso también ha prohibido al club galés fichar en las próximas dos ventanas de fichajes, por lo que no podrán incorporar a nadie hasta enero de 2025.

La sanción de seis puntos ha dejado al Pontypridd como colista de la tabla con siete puntos tras 18 jornadas.